Западные спецслужбы помогают Украине в Африке, заявили в МИД

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Спецслужбы Британии, Франции и других стран НАТО оказывают содействие ВСУ в Сахаро-Сахельском регионе Африки, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Содействие им (ВСУ – ред.) оказывают профильные структуры Великобритании, Франции и ряда других государств-членов НАТО, также причастных к незаконным оружейным потокам", - сказал он в ходе "круглого стола" на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины.