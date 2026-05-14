Специальная военная операция на Украине
 
17:33 14.05.2026

Спецоперация, 14 мая: армия России освободила Николаевку в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия взяла под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике.
  • Вооруженные Силы России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и другим объектам инфраструктуры.
  • Президент РФ Владимир Путин поблагодарил отечественные предприятия за гуманитарную поддержку бойцов специальной военной операции и поручил активно содействовать приходу ветеранов СВО в отечественный оборонно-промышленный комплекс.
  • Украинские военнослужащие на передовых позициях регулярно жалуются в радиопереговорах на отсутствие продовольствия и воды.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России.
Луганская Народная Республика полностью освобождена, под оккупацией ВСУ остается чуть более 15% территории Донецкой Народной Республике, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Вооруженные Силы России за минувшие сутки нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ
ВСУ за сутки потеряли 1 190 военнослужащих, снаряд HIMARS и 390 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 145 958 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 288 танков и других боевых бронированных машин, 1 718 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 567 единиц специальной военной автомобильной техники.
Поддержка участников СВО

Участников специальной военной операции можно с полным основанием называть героями, заявил президент РФ Владимир Путин на X съезде Союза машиностроителей России.
Он поблагодарил отечественные предприятия за гуманитарную поддержку бойцов специальной военной операции и поручил активно содействовать приходу ветеранов СВО в отечественный оборонно-промышленный комплекс, поскольку среди них много талантливых людей.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал крайне важной задачей поддержку участников спецоперации, возвращающихся домой и становящихся учителями, прививающими молодежи ответственность за судьбы родины.
Новый уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала РИА Новости, что помощь бойцам СВО и их родственникам станет приоритетным направлением ее работы на посту федерального омбудсмена.
Новости с ЛБС

Украинские военнослужащие на передовых позициях регулярно жалуются в радиопереговорах на отсутствие продовольствия и воды, сообщил РИА Новости заместитель командира роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Топаз".
Военнослужащие соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" за сутки уничтожили сразу 12 украинских ударных беспилотников типа Swiftbeat Hornet - "Марсианин-2" на Добропольском направлении, сообщил РИА Новости боец с позывным "Грек".
Десятки солдат 104-й бригады ВСУ пропали без вести после российских авиаударов в районе Бачаевска в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Подразделения беспилотных систем и артиллерии группировки войск "Север" с начала мая уничтожили более 75 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
Подлость ВСУ

Украинские беспилотники массово атаковали мирных жителей во время эвакуации из населенного пункта Родинское в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Андрей Бондарь.
ВСУ вводят неизвестные препараты российским военнопленным, эти случаи сейчас расследуются, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он также добавил, что Запад игнорирует информацию о "тайных пыточных" на Украине.
Ряд чиновников на Украине курируют мошеннические колл-центры и хакерские группировки в тылу, участвуют в продаже органов на черном рынке погибших военных ВСУ, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. Украинские чиновники и командиры формирований ВСУ в прифронтовой зоне похищают и убивают людей, подозреваемых в пророссийских настроениях, добавил Люблинский.
За убийством создателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна в Москве стояли неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и военной разведки Украины, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Вербовка по-украински

Португалоязычная рота "Змей" воюет в составе 3-го армейского корпуса ВСУ, возглавляемого Андреем Билецким*, выяснило РИА Новости, проанализировав информацию в социальных сетях.
Подразделения 21-й бригады ВСУ доукомплектованы колумбийскими наемниками, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Боевики латиноамериканских наркокартелей используют конфликт на Украине как полигон для оттачивания навыков управления БПЛА, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
Действия Запада

Министерство обороны Великобритании объявило о заключении контракта стоимостью около 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,15 миллиарда евро) на закупку новых колесных самоходных гаубиц RCH155 взамен артиллерийских систем AS-90, переданных Украине.
Западные спонсоры Киева, приняв решение о новых кредитах, толкают Украину к ужесточению мобилизации и снижению призывного возраста, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Коррупционный скандал с экс-главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком неизбежно отразится на финансовой поддержке Киева со стороны Евросоюза, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
Переговорный процесс

Российско-американские контакты на высшем уровне свидетельствуют о договороспособности Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы и дальше играть роль посредника для завершения конфликта на Украине, поскольку только США способны быть посредником для урегулирования.
Посредниками в украинском урегулировании сейчас являются фактически только США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что претендовать на посредничество по Украине с таким подходом, как у европейцев, вряд ли приходится.
Вероятность того, что преемник Владимира Зеленского согласится с требованиями США, существенно выше, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Позиция России по Украине не претерпела изменений, устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин конфликта, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Россия продолжает выступать с предложениями о мирном завершении конфликта на Украине, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Вместе с тем, по его словам, если конфликт на Украине не удастся завершить дипломатическим путем, у России есть все основания и возможности сделать это военно-техническим путем.

*Внесен в список террористов и экстремистов
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей ШойгуСергей НарышкинВооруженные силы УкраиныРоссийское историческое обществоДмитрий ЛюбинскийСШАСлужба безопасности Украины
 
 
