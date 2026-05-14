Краткий пересказ от РИА ИИ Российская армия взяла под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике.

Вооруженные Силы России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и другим объектам инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил отечественные предприятия за гуманитарную поддержку бойцов специальной военной операции и поручил активно содействовать приходу ветеранов СВО в отечественный оборонно-промышленный комплекс.

Украинские военнослужащие на передовых позициях регулярно жалуются в радиопереговорах на отсутствие продовольствия и воды.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России.

Вооруженные Силы России за минувшие сутки нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины , военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

ВСУ за сутки потеряли 1 190 военнослужащих, снаряд HIMARS и 390 беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 145 958 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 288 танков и других боевых бронированных машин, 1 718 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 567 единиц специальной военной автомобильной техники.

Поддержка участников СВО

Участников специальной военной операции можно с полным основанием называть героями, заявил президент РФ Владимир Путин на X съезде Союза машиностроителей России.

Он поблагодарил отечественные предприятия за гуманитарную поддержку бойцов специальной военной операции и поручил активно содействовать приходу ветеранов СВО в отечественный оборонно-промышленный комплекс, поскольку среди них много талантливых людей.

Председатель Российского исторического общества , директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал крайне важной задачей поддержку участников спецоперации, возвращающихся домой и становящихся учителями, прививающими молодежи ответственность за судьбы родины.

Новый уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала РИА Новости, что помощь бойцам СВО и их родственникам станет приоритетным направлением ее работы на посту федерального омбудсмена.

Новости с ЛБС

Украинские военнослужащие на передовых позициях регулярно жалуются в радиопереговорах на отсутствие продовольствия и воды, сообщил РИА Новости заместитель командира роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Топаз".

Военнослужащие соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" за сутки уничтожили сразу 12 украинских ударных беспилотников типа Swiftbeat Hornet - "Марсианин-2" на Добропольском направлении, сообщил РИА Новости боец с позывным "Грек".

Десятки солдат 104-й бригады ВСУ пропали без вести после российских авиаударов в районе Бачаевска в Сумской области , сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Подразделения беспилотных систем и артиллерии группировки войск "Север" с начала мая уничтожили более 75 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области , сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

Подлость ВСУ

Украинские беспилотники массово атаковали мирных жителей во время эвакуации из населенного пункта Родинское в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Андрей Бондарь.

ВСУ вводят неизвестные препараты российским военнопленным, эти случаи сейчас расследуются, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник . Он также добавил, что Запад игнорирует информацию о "тайных пыточных" на Украине.

Ряд чиновников на Украине курируют мошеннические колл-центры и хакерские группировки в тылу, участвуют в продаже органов на черном рынке погибших военных ВСУ, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский . Украинские чиновники и командиры формирований ВСУ в прифронтовой зоне похищают и убивают людей, подозреваемых в пророссийских настроениях, добавил Люблинский.

Вербовка по-украински

Португалоязычная рота "Змей" воюет в составе 3-го армейского корпуса ВСУ, возглавляемого Андреем Билецким *, выяснило РИА Новости, проанализировав информацию в социальных сетях.

Подразделения 21-й бригады ВСУ доукомплектованы колумбийскими наемниками, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Боевики латиноамериканских наркокартелей используют конфликт на Украине как полигон для оттачивания навыков управления БПЛА, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Действия Запада

Министерство обороны Великобритании объявило о заключении контракта стоимостью около 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,15 миллиарда евро) на закупку новых колесных самоходных гаубиц RCH155 взамен артиллерийских систем AS-90, переданных Украине.

Дмитрий Полянский. Западные спонсоры Киева , приняв решение о новых кредитах, толкают Украину к ужесточению мобилизации и снижению призывного возраста, заявил постпред РФ при ОБСЕ

Переговорный процесс

Российско-американские контакты на высшем уровне свидетельствуют о договороспособности Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы и дальше играть роль посредника для завершения конфликта на Украине, поскольку только США способны быть посредником для урегулирования.

Посредниками в украинском урегулировании сейчас являются фактически только США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Он отметил, что претендовать на посредничество по Украине с таким подходом, как у европейцев, вряд ли приходится.

Вероятность того, что преемник Владимира Зеленского согласится с требованиями США, существенно выше, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Позиция России по Украине не претерпела изменений, устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин конфликта, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Россия продолжает выступать с предложениями о мирном завершении конфликта на Украине, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.