Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские морпехи сорвали попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на Добропольском направлении.
- Передвижение группы ВСУ было своевременно обнаружено операторами беспилотных систем, после чего минометный расчет открыл огонь по выявленной цели.
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Российские военные сорвали попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на российские позиции на Добропольском направлении, сообщил РИА Новости боец соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Краб".
По словам "Краба", командира минометного расчета 61-й гвардейской бригады, передвижение группы ВСУ было своевременно обнаружено операторами беспилотных систем. После получения координат минометный расчет оперативно открыл огонь по выявленной цели.
"ДРГ пыталась пройти на наши позиции, но минометы отработали четко", - отметил боец.
