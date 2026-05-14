ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Военнослужащие соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" за сутки уничтожили сразу 12 украинских ударных беспилотников типа Swiftbeat Hornet - "Марсианин-2" на Добропольском направлении, сообщил РИА Новости боец с позывным "Грек".

По словам "Грека", командира зенитно-ракетного взвода 61-й гвардейской бригады, помимо Hornet ("Марсианин-2"), российские подразделения также поразили беспилотники других моделей, использовавшиеся ВСУ

"Хорнетов" мы за день уничтожили 12. Это помимо разведывательных БПЛА, также две "Бабы-яги", еще сверху - "Лелека" и Shark", - сообщил военнослужащий.

Он уточнил, что всего за сутки были уничтожены 14 беспилотников различных моделей.

"Двенадцать "Хорнетов", плюс Shark и "Лелека" - это если полностью за сутки", - рассказал "Грек".