ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Военнослужащие соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" за сутки уничтожили сразу 12 украинских ударных беспилотников типа Swiftbeat Hornet - "Марсианин-2" на Добропольском направлении, сообщил РИА Новости боец с позывным "Грек".
По словам "Грека", командира зенитно-ракетного взвода 61-й гвардейской бригады, помимо Hornet ("Марсианин-2"), российские подразделения также поразили беспилотники других моделей, использовавшиеся ВСУ.
"Хорнетов" мы за день уничтожили 12. Это помимо разведывательных БПЛА, также две "Бабы-яги", еще сверху - "Лелека" и Shark", - сообщил военнослужащий.
Он уточнил, что всего за сутки были уничтожены 14 беспилотников различных моделей.
"Двенадцать "Хорнетов", плюс Shark и "Лелека" - это если полностью за сутки", - рассказал "Грек".
В Минобороны РФ ранее сообщали, что беспилотники ВСУ типа Swiftbeat Hornet - "Марсианин-2" применяются ВСУ для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Глава ДНР Денис Пушилин в середине апреля сообщал, что ВСУ атакуют новыми дронами с искусственным интеллектом "Марсианин" гражданские объекты, в том числе автобусы и жилые дома в Горловке.
