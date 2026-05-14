Специальная военная операция на Украине
 
06:35 14.05.2026
ВС России уничтожили 12 украинских БПЛА "Марсианин-2" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Центр» за сутки уничтожили 12 украинских ударных беспилотников типа Swiftbeat Hornet — «Марсианин-2».
  • Помимо «Марсианина-2», были поражены беспилотники других моделей, включая «Баба-яга», «Лелека» и Shark.
  • Всего за сутки были уничтожены 14 беспилотников различных моделей.
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Военнослужащие соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" за сутки уничтожили сразу 12 украинских ударных беспилотников типа Swiftbeat Hornet - "Марсианин-2" на Добропольском направлении, сообщил РИА Новости боец с позывным "Грек".
По словам "Грека", командира зенитно-ракетного взвода 61-й гвардейской бригады, помимо Hornet ("Марсианин-2"), российские подразделения также поразили беспилотники других моделей, использовавшиеся ВСУ.
"Хорнетов" мы за день уничтожили 12. Это помимо разведывательных БПЛА, также две "Бабы-яги", еще сверху - "Лелека" и Shark", - сообщил военнослужащий.
Он уточнил, что всего за сутки были уничтожены 14 беспилотников различных моделей.
"Двенадцать "Хорнетов", плюс Shark и "Лелека" - это если полностью за сутки", - рассказал "Грек".
В Минобороны РФ ранее сообщали, что беспилотники ВСУ типа Swiftbeat Hornet - "Марсианин-2" применяются ВСУ для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Глава ДНР Денис Пушилин в середине апреля сообщал, что ВСУ атакуют новыми дронами с искусственным интеллектом "Марсианин" гражданские объекты, в том числе автобусы и жилые дома в Горловке.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
