Слот уверен, что его не выгонят из "Ливерпуля"

Арне Слот отметил, что к предстоящей игре чемпионата Англии против «Астон Виллы» 15 мая будет доступен восстановившийся от травмы нападающий Мохамед Салах.

Попадание в состав полузащитника Флориана Вирца остается под вопросом из-за желудочной инфекции.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Арне Слот заявил, что у него есть все основания полагать, опираясь на переговоры с руководством, что он останется в должности.

"Думаю, что не я это решаю. У меня есть все основания полагать, что я останусь тренером "Ливерпуля" в следующем сезоне. Во-первых, у меня есть контракт с этим клубом, а во-вторых, я исхожу из наших переговоров с руководством", - приводит слова Слота с пресс-конференции Sky Sports.