Слот уверен, что его не выгонят из "Ливерпуля"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Арне Слот заявил, что у него есть все основания полагать, опираясь на переговоры с руководством, что он останется в должности.
За два тура до конца сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" занимает четвертое место в таблице, набрав 59 очков. Это второй сезон под руководством Слота, в прошлом сезоне команда стала чемпионом Англии. Нидерландец возглавляет команду с мая 2024 года после ухода по окончании сезона-2023/24 немца Юргена Клоппа.
"Думаю, что не я это решаю. У меня есть все основания полагать, что я останусь тренером "Ливерпуля" в следующем сезоне. Во-первых, у меня есть контракт с этим клубом, а во-вторых, я исхожу из наших переговоров с руководством", - приводит слова Слота с пресс-конференции Sky Sports.
Также тренер отметил, что к предстоящей игре чемпионата Англии против "Астон Виллы" 15 мая будет доступен восстановившийся от травмы нападающий Мохамед Салах. Попадание в состав полузащитника Флориана Вирца остается под вопросом.
"Мо сможет выйти завтра на поле лишь на несколько минут. Алиссон (Беккер) снова тренируется с нами. Посмотрим, в каком он будет состоянии, готов ли он или придется подождать еще неделю. У Вирца желудочная инфекция. Он принимает антибиотики, так что посмотрим, готов ли он играть завтра", - добавил Слот.