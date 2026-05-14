Врачи НИИ Склифосовского вылечили пациента после укуса редкой змеи
18:41 14.05.2026 (обновлено: 18:54 14.05.2026)
Врачи НИИ Склифосовского вылечили пациента после укуса редкой змеи

Врачи НИИ Склифосовского вылечили пациента после укуса голубой куфии

CC BY-SA 4.0 / RidhaAnshari85 / Ular viper Blue Insularis
Голубая куфия
CC BY-SA 4.0 / RidhaAnshari85 / Ular viper Blue Insularis
Голубая куфия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи НИИ имени Склифосовского вылечили пациента после укуса ядовитой голубой куфии.
  • Врачи провели комплексное лечение, включавшее инфузионную терапию, лазерное воздействие на место укуса и регулярный мониторинг показателей крови.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Врачи НИИ имени Склифосовского вылечили пациента после укуса редкой змеи - ядовитой голубой куфии, сообщает медучреждение.
"Пациента "Склифа" укусила голубая куфия. Экзотический питомец ведет ночной образ жизни и привык завтракать ранним утром. В этот раз завтрак в 4 утра закончился неудачно", - говорится в сообщении
Отмечается, что после укуса рука пациента увеличилась почти вдвое. Сначала он пытался справиться самостоятельно, но уже через 12 часов из-за выраженного отека не мог сжать кисть в кулак. Он обратился в "Склиф" и был госпитализирован в Центр острых отравлений, где провел пять дней.
"Чтобы предотвратить осложнения, врачи провели комплексное лечение, включавшее инфузионную терапию для детоксикации, лазерное воздействие на место укуса, симптоматическую терапию и регулярный мониторинг показателей крови", - уточняется в сообщении.
Поясняется, что голубая куфия - ядовитая змея. Ее укус может сопровождаться выраженным местным воспалением, повреждением тканей и нарушениями свертываемости крови.
