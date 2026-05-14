Врачи НИИ Склифосовского вылечили пациента после укуса редкой змеи

"Пациента "Склифа" укусила голубая куфия. Экзотический питомец ведет ночной образ жизни и привык завтракать ранним утром. В этот раз завтрак в 4 утра закончился неудачно", - говорится в сообщении

Отмечается, что после укуса рука пациента увеличилась почти вдвое. Сначала он пытался справиться самостоятельно, но уже через 12 часов из-за выраженного отека не мог сжать кисть в кулак. Он обратился в "Склиф" и был госпитализирован в Центр острых отравлений, где провел пять дней.