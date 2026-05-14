Симоньян подаст в суд на телеканал Euronews

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что намерена подать в суд на Euronews после того, как телеканал проигнорировал обращение о публикации фейкового видео с ней.

Ереван. Американский журнал Newsweek и европейский телеканал Euronews опубликовали на своих ресурсах материалы на основе сделанного с помощью искусственного интеллекта видео, где Симоньян якобы комментирует визит Владимира Зеленского

"Мы доступно объяснили обоим новостным ресурсам, что это фейк, но им видео так понравилось, что Ньюсуик просто добавил приписку, что, по утверждениям RT, видео ненастоящее. А Евроньюс и вовсе ничего менять не стал", - написала главный редактор в своем Telegtam-канале

Симоньян призвала потребителей и производителей новостей по десять раз проверять источник информации при публикации видео, на которых люди говорят какие-то вопиющие вещи.