Симоньян подаст в суд на телеканал Euronews

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян намерена подать в суд на Euronews.
- Euronews и Newsweek опубликовали материалы на основе фейкового видео с Симоньян, где она якобы комментирует визит Владимира Зеленского в Ереван.
- Симоньян призвала потребителей и производителей новостей тщательнее проверять источники информации при публикации видео.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что намерена подать в суд на Euronews после того, как телеканал проигнорировал обращение о публикации фейкового видео с ней.
Американский журнал Newsweek и европейский телеканал Euronews опубликовали на своих ресурсах материалы на основе сделанного с помощью искусственного интеллекта видео, где Симоньян якобы комментирует визит Владимира Зеленского в Ереван.
"Мы доступно объяснили обоим новостным ресурсам, что это фейк, но им видео так понравилось, что Ньюсуик просто добавил приписку, что, по утверждениям RT, видео ненастоящее. А Евроньюс и вовсе ничего менять не стал", - написала главный редактор в своем Telegtam-канале.
Симоньян призвала потребителей и производителей новостей по десять раз проверять источник информации при публикации видео, на которых люди говорят какие-то вопиющие вещи.
"Если уж такие монстры повелись на фейк — что уж говорить про людей неискушенных. А на Евроньюс я, пожалуй, подам в суд", - заключила она.
