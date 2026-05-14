Швейцария усложняет обновление автопарка дипмиссий России, заявил консул - РИА Новости, 14.05.2026
03:35 14.05.2026
Швейцария усложняет обновление автопарка дипмиссий России, заявил консул

Вид на Женеву, Швейцария. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Швейцарии усложняется обновление автопарка российских загранучреждений, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.
  • Практически все компании отказались сотрудничать с российскими представительствами.
  • Сейчас только одна компания работает с российскими загранучреждениями, но машины оформляются не на учреждение, а на человека.
ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости. В Швейцарии искусственно создаются проблемы с обновлением автопарка загранучреждений РФ, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.
"Сохраняется проблема с обновлением автотранспорта, потому что практически все компании отказались сотрудничать с российскими представительствами - "ждите, пока не развалятся", - сказал он.
Консул сообщил, что на данный момент есть лишь одна компания, которая работает с загранучреждениями РФ.
"Но и то, в этом случае теперь машина оформляется не на учреждение, а на человека. Это очень неудобно, потому что человек уезжает, а машина остается. Значит, ее надо будет потом на кого-то другого переоформлять. Очень неприятная вещь, что искусственно создаются проблемы с обновлением автопарка загранучреждений", - отметил дипломат.
В миреРоссияШвейцарияЖенева (город)Игорь Попов
 
 
