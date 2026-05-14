Швейцария усложняет обновление автопарка дипмиссий России, заявил консул

"Сохраняется проблема с обновлением автотранспорта, потому что практически все компании отказались сотрудничать с российскими представительствами - "ждите, пока не развалятся", - сказал он.

"Но и то, в этом случае теперь машина оформляется не на учреждение, а на человека. Это очень неудобно, потому что человек уезжает, а машина остается. Значит, ее надо будет потом на кого-то другого переоформлять. Очень неприятная вещь, что искусственно создаются проблемы с обновлением автопарка загранучреждений", - отметил дипломат.