Как советская каскадер Галина Шурепова приручила морских убийц

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В 1967 году в дверь квартиры Галины Шуреповой постучали. На пороге явился рослый моряк в форме. Его весть прозвучала как призыв судьбы: Военно-морской центр в Севастополе срочно нуждался именно в ней.

Чем она была полезна военным? И какое животное хотели превратить в оружие?

Детство среди ужаса войны

Галина родилась в семье советского офицера Александра Шурепова в литовском городе Вилкавишкис. Двадцать второго июня 1941 года тишину нарушили первые бомбы. Разорвавшийся снаряд контузил отца, и его эвакуировали в глубокий тыл. Мать, маленькие Галя и ее сестра Наташа остались в городе, который вскоре оккупировали немцы.

Гитлеровцам доложили, что Александра — жена советского военного. Ее угнали в Германию на работы. Девочек же отправили в один из концлагерей. После разгрома нацисткой Германии родителям сообщили страшную весть: девочки мертвы.

Но отец не поверил. Годы он посвятил поискам — и нашел, в детском доме в Латвии. Девочки к тому времени забыли собственные имена, русский язык, но узнали мать по фотографии. Семья воссоединилась в Гродно, а дети получили второй шанс на счастливую жизнь.

Настоящий "человек-амфибия"

Повзрослев, Галина выбрала путь, связанный с водой и спортом. В Ленинградском институте физкультуры она блистала — уже на третьем курсе завоевала титул чемпионки СССР по подводному плаванию.

Ее успехи заметили кинематографисты. На съемках фильма "Человек-амфибия" именно 21-летняя Галина, а не известная Анастасия Вертинская, выполняла все опасные подводные элементы. Один из трюков едва не закончился трагично — каскадер зацепилась купальником за забытый монтерами штырь в декорациях и оказалась в смертельной ловушке. Выбраться удалось только чудом.

Галина не осталась в кино — решила освоить профессию водолаза, а позже даже обучала этому моряков в Балтийском пароходстве.

Чудо-дельфины Советского Союза

В конце 1960-х годов советская разведка выяснила: американцы тренируют морских животных для боевых операций. Советские военные решили не отставать. И обратились к Галине, чтобы она помогла с дрессировкой.

Шуреповой разрешили работать даже без теоретических знаний дрессуры. Постепенно между ней и дельфинами возникла невидимая связь. Она начала экспериментировать с вознаграждениями, связывать желаемые действия с жестами-командами.

Бухта Казачья в Севастополе стала своеобразным местом паломничества высокопоставленных гостей из ВМФ и ЦК. Кроме того, туда привозили гостей из дружественных стран. И вот для них, чтобы не раскрывать военной тайны, решили разработать показательную концертную программу.

С одним из дельфинов, Нептуном, у Шуреповой случилась "любовь". У него была подруга Шалунья, а когда появилось потомство, то детеныша назвали по первым слогам имен родителей и Галины — Шагане. Однако маленький дельфин умер от воспаления легких, а после и Шалунья — от тоски. Нептун просто взбесился, перепрыгнул ограждение и уплыл в море. Раз в два-три месяца он возвращался в Казачью бухту и кричал до тех пор, пока к нему не приплывала Галина.

Шурепова признавалась: она без колебаний согласилась бы обменять свои легкие на жабры, чтобы остаться с этими животными навсегда. Дельфинов она считала чудом природы — гораздо умнее и добрее людей. Методика Шуреповой используется по сей день в лучших дельфинариях мира.