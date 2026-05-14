Ксения Шойгу: спорт - сфера, успешно взявшая курс на импортозамещение

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по развитию массового спорта комиссии Госcовета по направлению "Физическая культура и спорт" Ксения Шойгу в ходе всероссийской форум-выставки "Спорт, спорт, спорт" заявила, что спорт является в России одной из тех сфер, которая успешно демонстрирует курс на импортозамещение.

Шойгу , которая также возглавляет Федерацию триатлона России и является руководителем "Лиги Героев", стала модератором сессии "Роль и потенциал индустрии спорта в современной экономике", прошедшей 14 мая в атриуме 57-го павильона ВДНХ в Москве.

« "На сегодняшний день российская спортивная индустрия – одна из тех сфер, которая успешно взяла курс на импортозамещение. Рады, что в рамках форума "Спорт, спорт, спорт" нам удалось объединить представителей власти, бизнес-сообщества, спортивных федераций и медиаиндустрии, чтобы обсудить конкретные шаги по дальнейшему развитию отрасли, а также популяризации массового спорта у большего числа граждан нашей страны. Благодарю министерство спорта за поддержку нашего мероприятия и каждого экспонента форума-выставки за то, что вы с нами", - приводят слова Шойгу организаторы мероприятия.

В дискуссии также приняли участие руководитель рабочей группы по развитию спортивной индустрии и предпринимательства Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", вице-президент "Опоры России" Артем Артемьев, президент Федерации гонок дронов России, член Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, президент ВФСО "Трудовые резервы" Илья Галаев, первый вице-президент Федерации хоккея России, основатель хоккейной школы "Красная Машина Юниор" Роман Ротенберг , исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский, президент Федерации тяжелой атлетики России Александр Винокуров, директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями телеканала "Матч ТВ" Елена Рудакова и бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычев

Участники заседания отметили рост популярности у населения России как традиционных, так и современных спортивных дисциплин, что ставит перед всеми игроками спортивного рынка новые вызовы. Спикеры констатировали, что современная российская спортивная индустрия окончательно трансформировалась из набора разрозненных направлений и активностей в полноценный многоотраслевой экономический кластер, объединяющий производство оборудования и экипировки, IT-решения и финансовые сервисы, медиасопровождение, реабилитационные технологии и систему подготовки кадров.

Также участники дискуссии обсудили организацию и проведение спортивных массовых мероприятий, которые должны стать драйвером развития для отечественных производителей оборудования и поставщиков сферы услуг. Организаторы массовых спортивных стартов и руководители федераций внесли ряд предложений по дальнейшей интеграции отечественных производителей в их проведение.