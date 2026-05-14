14:09 14.05.2026
Кризис на Ближнем Востоке требует участия ООН, заявил Шойгу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании секретарей Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке
  • Происходящее в Персидском заливе на Ближнем Востоке требует активного участия Всемирной продовольственной программы ООН, заявил Сергей Шойгу.
  • Недостаток удобрений из-за боевых действий повлечет за собой сокращение объемов производства и запасов продовольствия.
  • Ниже черты минимального обеспечения продовольствием в регионе могут оказаться 45 миллионов человек.
БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Происходящее в Персидском заливе на Ближнем Востоке требует активного участия Всемирной продовольственной программы ООН, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Возвращаясь к той же самой Всемирной продовольственной программе, мне кажется, что в силу того, что происходит в Персидском заливе, они должны первыми стоять с плакатами говорить о том, что прекратите, остановите" - сказал Шойгу журналистам по итогам встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Недостаток удобрений, которые не поступят во время посевной компании из-за боевых действий, повлечет за собой сокращение объемов производства и запасов продовольствия, а значит будет больше голодающих, добавил он.
Ниже черты минимального обеспечения продовольствием в регионе могут оказаться 45 миллионов человек, заключил секретарь Совбеза РФ.
