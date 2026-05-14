В мире идет деградация инструментов ядерного сдерживания, заявил Шойгу

БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Идет деградация всех инструментов ядерного сдерживания, сегодня фактически не осталось документов для регулирования, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Идет деградация всех инструментов, в первую очередь инструментов ядерного сдерживания... Фактически не осталось ни одного документа, ни одного договора, ни одного соглашения, которое бы могло её регулировать " - сказал Шойгу журналистам по итогам встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Он отметил, что пока нет даже перспективы разработки такого документа, потому что взгляды разных сторон на проблему сильно отличаются.