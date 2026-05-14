В мире идет деградация инструментов ядерного сдерживания, заявил Шойгу

БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Идет деградация всех инструментов ядерного сдерживания, сегодня фактически не осталось документов для регулирования, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что пока нет даже перспективы разработки такого документа, потому что взгляды разных сторон на проблему сильно отличаются.