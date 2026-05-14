В мире идет деградация инструментов ядерного сдерживания, заявил Шойгу - РИА Новости, 14.05.2026
14:07 14.05.2026
В мире идет деградация инструментов ядерного сдерживания, заявил Шойгу

© POOL | Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании секретарей Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании секретарей Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шойгу заявил о деградации инструментов ядерного сдерживания.
  • По словам Шойгу, фактически не осталось документов, договоров или соглашений, которые могли бы регулировать эту ситуацию.
БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Идет деградация всех инструментов ядерного сдерживания, сегодня фактически не осталось документов для регулирования, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Идет деградация всех инструментов, в первую очередь инструментов ядерного сдерживания... Фактически не осталось ни одного документа, ни одного договора, ни одного соглашения, которое бы могло её регулировать " - сказал Шойгу журналистам по итогам встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Он отметил, что пока нет даже перспективы разработки такого документа, потому что взгляды разных сторон на проблему сильно отличаются.
