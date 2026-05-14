Шойгу рассказал, сколько процентов территории ДНР контролируют ВСУ

БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. ЛНР полностью освобождена, под оккупацией ВСУ остается чуть более 15% территории ДНР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Полностью освобождена территория Луганской Народной Республики, а в Донецкой остается немногим более 15% земель", - сказал Шойгу на встрече секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Президент РФ Владимир Путин 10 марта на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что под контролем ВСУ осталось 15-17% территории республики. Минобороны 1 апреля сообщило о завершении освобождения ЛНР.
