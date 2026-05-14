Шойгу: агрессия США свела к нулю усилия по иранской ядерной программе

БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Военная агрессия США и Израиля свела к нулю усилия по иранской ядерной программе, а также нарушила нормализацию отношений Тегерана с арабскими странами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Примером геополитической авантюры западников является агрессия Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Она поставила под удар региональную и международную безопасность. По сути, свела к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также нарушила процесс нормализации отношений между иранцами и их арабскими соседями", - сказал Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.