Рейтинг@Mail.ru
Шойгу: агрессия США свела к нулю усилия по иранской ядерной программе - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 14.05.2026
Шойгу: агрессия США свела к нулю усилия по иранской ядерной программе

Шойгу: агрессия США и Израиля свела к нулю усилия по иранской ядерной программе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шойгу назвал агрессию США и Израиля против Ирана примером геополитической авантюры.
  • По его словам, это свело к нулю усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Военная агрессия США и Израиля свела к нулю усилия по иранской ядерной программе, а также нарушила нормализацию отношений Тегерана с арабскими странами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Примером геополитической авантюры западников является агрессия Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Она поставила под удар региональную и международную безопасность. По сути, свела к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также нарушила процесс нормализации отношений между иранцами и их арабскими соседями", - сказал Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Иран не отпустит Трампа
08:00
 
ИзраильСШАТегеран (город)Сергей ШойгуШОСВоенная операция США и Израиля против ИранаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала