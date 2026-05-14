Шойгу: агрессия США свела к нулю усилия по иранской ядерной программе

БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Военная агрессия США и Израиля свела к нулю усилия по иранской ядерной программе, а также нарушила нормализацию отношений Тегерана с арабскими странами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.