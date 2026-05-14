10:52 14.05.2026
Международные отношения неуклонно деградируют, заявил Шойгу

Шойгу: международные отношения деградируют из-за стремления США доминировать

© РИА Новости / Станислав Красильников
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шойгу заявил о неуклонной деградации международных отношений.
  • Первопричиной этого он назвал стремление США и их союзников сохранить доминирующее положение.
  • Международные организации все чаще становятся инструментом в руках западников и не выполняют возложенные на них функции, отметил секретарь Совбеза.
БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Продолжается неуклонная деградация международных отношений, в первую очередь из-за стремления США и союзников сохранить доминирующее положение, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Международные отношения продолжают неуклонно деградировать. Первопричина нынешних потрясений – стремление США и их союзников сохранить свое доминирующее положение" - сказал Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Ради этого в ход идут различные методы – от использования военной силы и развязывания торговых войн до провоцирования региональных кризисов, добавил он.
"Подрываются международное право и система многосторонних институтов. В частности, такие международные организации как ОЗХО, Всемирная торговая организация, Всемирная организация здравоохранения и Всемирная продовольственная программа не только не выполняют возложенные на них функции, но и все чаще становятся инструментом в руках западников", - отметил секретарь Совбеза.
"В результате сегодня мы воочию наблюдаем деградацию международных институтов во главе с Организацией объединенных наций, которые были фундаментом послевоенного миропорядка", - заключил Шойгу.
США, Россия, Бишкек, Сергей Шойгу, ШОС, Организация по запрещению химического оружия
 
 
