Международные отношения неуклонно деградируют, заявил Шойгу

Краткий пересказ от РИА ИИ
БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Продолжается неуклонная деградация международных отношений, в первую очередь из-за стремления США и союзников сохранить доминирующее положение, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Ради этого в ход идут различные методы – от использования военной силы и развязывания торговых войн до провоцирования региональных кризисов, добавил он.
"Подрываются международное право и система многосторонних институтов. В частности, такие международные организации как ОЗХО, Всемирная торговая организация, Всемирная организация здравоохранения и Всемирная продовольственная программа не только не выполняют возложенные на них функции, но и все чаще становятся инструментом в руках западников", - отметил секретарь Совбеза.
"В результате сегодня мы воочию наблюдаем деградацию международных институтов во главе с Организацией объединенных наций, которые были фундаментом послевоенного миропорядка", - заключил Шойгу.
13 ноября 2025, 08:43