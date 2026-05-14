Первому перелету через Северный полюс — сто лет: подробности путешествия

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ровно век назад дирижабль "Норвегия" совершил то, что до сих пор считается первым подтвержденным путешествием на Северный полюс по воздуху.

Звучит как триумфальный марш? На деле это была борьба за выживание.

Экономия веса важнее комфорта

Целью поисков была легендарная Арктида — гипотетический материк, который, как верили ученые, скрывался в "белом пятне" между полюсом и Аляской. Кроме того, для Руаля Амундсена это был последний шанс стать официально первым человеком, достигшим обеих верхушек планеты.

Дирижабль построили итальянцы по проекту инженера Умберто Нобиле. Изначально внутри была роскошная гондола с креслами, спальней и даже чем-то вроде гостиной. Но перед арктическим рейсом все это демонтировали — каждый килограмм был на счету.

Вместо удобств установили голую кабину, куда набилось 16 мужчин: восемь норвежцев, шесть итальянцев, швед и американец. Плюс собака Нобиле по кличке Титина.

Стартовали 11 мая 1926-го в 09:50 из норвежского залива Кингсбей. Для дирижабля там возвели специальную мачту, которая стоит до сих пор как памятник безумству храбрых.

Никакого отопления

Гондола не отапливалась. Снаружи температура доходила до минус 30 по Цельсию, внутри было ненамного теплее. Члены экипажа пытались согреться, прижимаясь друг к другу.

Хуже всего приходилось тем, кто дежурил у моторов. Три огромных двигателя висели на внешних гондолах, привязанных к дирижаблю тросами. Чтобы проверить их работу или подтянуть какую-либо гайку, механикам приходилось выбираться наружу по узким мосткам, где их обдувало ледяным ветром. После такого "променада" возвращались в кабину с обмороженными пальцами.

Шум, от которого сходили с ума

Моторы работали без остановки 72 часа. Звук стоял такой, что разговаривать можно было только криком . Спать практически не получалось: кто-то пытался дремать урывками, подложив под голову рюкзак, но через полчаса просыпался от грохота и вибрации. К концу полета у многих болела голова, а нервы были на пределе.

На завтрак, обед и ужин — одно и то же

Готовить на борту было нельзя: малейшая искра могла взорвать 19 тысяч кубометров водорода — им был наполнен дирижабль. Вся еда была холодной. Запас горячего чая и кофе на борт взяли в термосах, но в неотапливаемой гондоле все быстро остыло.

В меню входили шоколад, овсяное печенье, сухое молоко и пеммикан — сушеное мясо, перемолотое с жиром, по консистенции напоминающее мыло или сухой воск. Запас был рассчитан на два месяца — если дирижабль вдруг упадет и придется пешком добираться по льду до суши.

Ледяной кордон

Примерно через сутки после старта дирижабль вошел в полосу тумана. Влага тут же намерзала на оболочку толстым слоем льда. Винты крошили этот лед на куски, которые рвали обшивку с треском, похожим на выстрелы. Экипажу пришлось забираться внутрь оболочки и на ходу латать дыры.

Лед тянул дирижабль вниз. Чтобы не упасть, приходилось сбрасывать балласт — мешки с песком, которые заранее взяли на борт. Но запасы истощались, и команда всерьез опасалась не дотянуть до конечной точки.

Посадка на грани катастрофы

Миновав 12 мая Северный полюс в 01:30 по Гринвичу, экипаж взял курс на Аляску — в зону абсолютной неизвестности. "Норвегия" стерла легенды о полярных материках, доказав, что во всем регионе нет ничего, кроме паковых льдов и океанической бездны.

Через 72 часа полета, 14 мая, в 03:30 по местному времени "Норвегия" добралась до Аляски. До Нома (где планировалась посадка) они не долетели всего 150 километров. Погода была адская: дирижабль превратился в ледяную глыбу.

© Борис Манушин Дирижабль "Норвегия" над Шпицбергеном. Старт первого трансарктического перелета на дирижабле "Норвегия" со Шпицбергена на Аляску через Северный полюс. Руководители экспедиции: норвежец Руаль Амундсен и американец Линкольн Элсуорт. Капитан корабля — итальянец Умберто Нобиле

Экипаж решил приземлился в крошечном поселке Теллер. Ни ангара, ни причальной мачты там не было. Пришлось выпускать газ из отсеков и фактически притираться к земле, рискуя взорваться. Местные жители — эскимосы никогда в жизни не видели ничего подобного, они решили, что на них падает кит или огромное облако.

Воздухоплаватели бросили якорь, но тут поднялся сильный ветер. Якорь вырвало из земли, дирижабль начало сносить. Нобиле открыл клапаны, чтобы выпустить водород и быстрее приземлиться. Оболочка начала сдуваться, с нее посыпались огромные куски льда. Экипаж спрыгивал по канатам под грохот ледяных глыб.