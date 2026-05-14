16:37 14.05.2026
Торгово-закупочная сессия при поддержке РЭЦ проходит в Казани

XVII Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КАЗАНЬФОРУМ 2026
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Торгово-закупочная сессия при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) проходит на полях XVII Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: КазаньФорум", сообщается в пресс-релизе РЭЦ.
"На полях XVII Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум" при методологической поддержке РЭЦ проходит масштабная торгово-закупочная сессия под национальным брендом "Сделано в России", - информирует РЭЦ.
В мероприятии, на котором были представлены отрасли, связанные со сферами АПК и пищевой промышленности, приняли участие 20 иностранных покупателей из 9 стран: Катар, Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Турция, Египет, Азербайджан, Казахстан.
Российский бизнес представили 80 компаний из 9 регионов России. Среди них предприятия Республики Татарстан и Мордовии, Архангельской, Вологодской, Кировской, Оренбургской, Ульяновской, Тульской областей и Пермского края.
Закупочные сессии уже не первый год выступают эффективной платформой для деловых переговоров, способствуя росту несырьевого экспорта России. Они позволяют наладить прямые контакты, продемонстрировать продукцию, обсудить условия поставок и заключить новые контракты.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
