Шойгу прокомментировал испытание "Сармата"

БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Такая ракета глобальной дальности, как "Сармат" - это большая победа российской науки, промышленности и конструкторов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу журналистам по итогам встречи секретарей Советов безопасности государств-членов (ШОС) в Бишкеке.