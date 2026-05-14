Шойгу прокомментировал испытание "Сармата"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По словам Шойгу, ракета глобальной дальности "Сармат" — это большая победа российской науки, промышленности и конструкторов.
БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Такая ракета глобальной дальности, как "Сармат" - это большая победа российской науки, промышленности и конструкторов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу журналистам по итогам встречи секретарей Советов безопасности государств-членов (ШОС) в Бишкеке.
"Это очень и очень большой и серьезный проект в области ракетостроения. Получить такую ракету глобальной дальности с такими характеристиками – это большая победа нашей науки, нашей промышленности, наших конструкторов", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос о испытаниях комплекса "Сармат".
Путин высоко оценил испытания "Сармата"
13 мая, 13:43