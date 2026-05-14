Предприятия Германии страдают от собственных санкций, заявил экс-чиновник

БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Санкционная политика ЕС и политика пошлин США создают серьезные трудности для немецких энергоемких промышленных комплексов, что ведет к массовому переносу производств в другие страны и росту числа банкротств, заявил РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник Государственной плановой комиссии ГДР (аналог Госплана СССР).