Предприятия Германии страдают от собственных санкций, заявил экс-чиновник

БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Санкционная политика ЕС и политика пошлин США создают серьезные трудности для немецких энергоемких промышленных комплексов, что ведет к массовому переносу производств в другие страны и росту числа банкротств, заявил РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник Государственной плановой комиссии ГДР (аналог Госплана СССР).
"Можно констатировать, что международные события (санкционная политика ЕС, политика пошлин США) создают серьезные трудности для предприятий. Основным сырьем для них являются нефть и газ; и они, и особенно электроэнергия значительно подорожали в результате санкционной политики и допущенных ранее ошибок. Это порождает проблемы с конкурентоспособностью для всей немецкой экономики", - сказал собеседник агентства на условиях анонимности.
Он указал, что следствием становятся массовый перенос производств в страны с низкими ценами на энергию - США и Китай, а также рост числа банкротств и сокращение штатов.