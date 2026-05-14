Предприятия Германии страдают от собственных санкций, заявил экс-чиновник - РИА Новости, 14.05.2026
04:09 14.05.2026
Предприятия Германии страдают от собственных санкций, заявил экс-чиновник

Экс-сотрудник Госплана ГДР: санкции ЕС и США создают трудности для Германии

Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший высокопоставленный сотрудник Государственной плановой комиссии ГДР заявил, что санкционная политика ЕС и политика пошлин США создают серьезные трудности для немецких энергоемких промышленных комплексов.
  • По его словам, из-за санкционной политики и допущенных ранее ошибок значительно подорожали нефть, газ и электроэнергия, что порождает проблемы с конкурентоспособностью для всей немецкой экономики.
  • Следствием становятся массовый перенос производств в страны с низкими ценами на энергию — США и Китай, а также рост числа банкротств и сокращение штатов.
БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Санкционная политика ЕС и политика пошлин США создают серьезные трудности для немецких энергоемких промышленных комплексов, что ведет к массовому переносу производств в другие страны и росту числа банкротств, заявил РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник Государственной плановой комиссии ГДР (аналог Госплана СССР).
"Можно констатировать, что международные события (санкционная политика ЕС, политика пошлин США) создают серьезные трудности для предприятий. Основным сырьем для них являются нефть и газ; и они, и особенно электроэнергия значительно подорожали в результате санкционной политики и допущенных ранее ошибок. Это порождает проблемы с конкурентоспособностью для всей немецкой экономики", - сказал собеседник агентства на условиях анонимности.
Он указал, что следствием становятся массовый перенос производств в страны с низкими ценами на энергию - США и Китай, а также рост числа банкротств и сокращение штатов.
