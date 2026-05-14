Рейтинг@Mail.ru
Американский самолет-разведчик ведет патрулирование вдоль российских границ - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 14.05.2026
Американский самолет-разведчик ведет патрулирование вдоль российских границ

РИА Новости: самолет ВВС США ведет патрулирование вдоль границы России

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II ведет патрулирование вдоль границ РФ.
  • Самолет разведки на базе бизнес-джета летает по траектории петли над Эстонией и Латвией параллельно российской границе.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II ведет патрулирование вдоль границ РФ, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Небольшой самолет разведки на базе бизнес-джета летает по траектории петли над Эстонией и Латвией параллельно российской границе. Борт находится на высоте около 11 километров и двигается со скоростью приблизительно 750 километров в час.
Вылетел борт из Румынии. Оттуда он также регулярно вылетает для сбора данных над нейтральными водами Черного моря.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Французский истребитель пролетел вдоль границ России, Белоруссии и Украины
Вчера, 14:28
 
В миреРоссияЭстонияЛатвияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала