Двигатель для SJ-100 завершил сертификационные испытания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета SJ-100 завершил комплекс сертификационных испытаний.
- Силовая установка подтвердила высокую надежность и готовность к эксплуатации в сложных условиях.
- Документы для получения сертификата типа будут направлены в Росавиацию.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета SJ-100 завершил комплекс сертификационных испытаний, сообщили в "Ростехе".
"Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации "Ростех" завершила комплекс сертификационных испытаний новейшего двигателя ПД-8 для авиалайнеров "Суперджет", силовые установки наработали более 6500 часов. Опытные образцы двигателей подтвердили правильность конструкторских решений в ходе проверок в составе самолетов и на испытательных стендах, что позволяет получить сертификат типа", — говорится в пресс-релизе.
Как уточнили в госкорпорации, двигатель протестировали в условиях обледенения на стенде и в рамках полетов "Суперджета" в Архангельской области. Также деталь прошла испытания по забросу птиц, воды и на обрыв лопатки вентилятора и показала надежную работу в 150-часовом эксперименте, имитирующем длительную эксплуатацию.
"Двигатель подтвердил высокую надежность, безопасность и готовность к эксплуатации в самых сложных условиях. Это результат масштабной работы тысяч специалистов нашей двигателестроительной отрасли. В самое ближайшее время ожидаем выдачу сертификата типа на двигатель, что приблизит сертификацию импортозамещенного лайнера "Суперджет", — добавили в "Ростехе".
Завершающей проверкой стала имитация попадания самолета в облако града, которая прошла на стенде предприятия ОДК-Сатурн. Силовая установка сохранила устойчивость к внешним воздействиям и продолжила работу в штатном режиме, подчеркнули в госкорпорации.
"Сформированный в результате этой обширной работы пакет документов будет направлен на рассмотрение в Росавиацию. Мы ждем получения сертификата типа в скором времени", — цитирует пресс-служба слова директора по продажам ОДК Федора Миронова.
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой восемь тонн для пассажирского самолета Superjet-100 и самолета-амфибии Бе-200 создали с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий. В работе участвовали предприятия в контуре ОДК. Кроме того, активно применялся опыт создания двигателя ПД-14 для отечественных среднемагистральных самолетов.