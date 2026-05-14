Рейтинг@Mail.ru
Двигатель для SJ-100 завершил сертификационные испытания - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 14.05.2026 (обновлено: 10:11 14.05.2026)
Двигатель для SJ-100 завершил сертификационные испытания

Двигатель ПД-8 для импортозамещенного SJ-100 завершил сертификационные испытания

© Фото : Объединенная двигателестроительная корпорацияДвигатель ПД-8 для самолета "Суперджет" прошел все сертификационные испытания
Двигатель ПД-8 для самолета Суперджет прошел все сертификационные испытания - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото : Объединенная двигателестроительная корпорация
Двигатель ПД-8 для самолета "Суперджет" прошел все сертификационные испытания
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета SJ-100 завершил комплекс сертификационных испытаний.
  • Силовая установка подтвердила высокую надежность и готовность к эксплуатации в сложных условиях.
  • Документы для получения сертификата типа будут направлены в Росавиацию.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета SJ-100 завершил комплекс сертификационных испытаний, сообщили в "Ростехе".
"Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации "Ростех" завершила комплекс сертификационных испытаний новейшего двигателя ПД-8 для авиалайнеров "Суперджет", силовые установки наработали более 6500 часов. Опытные образцы двигателей подтвердили правильность конструкторских решений в ходе проверок в составе самолетов и на испытательных стендах, что позволяет получить сертификат типа", — говорится в пресс-релизе.
Новый интерьер импортозамещенного самолета Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Минпромторг показал полностью импортозамещенный серийный Superjet
19 января, 10:22
Как уточнили в госкорпорации, двигатель протестировали в условиях обледенения на стенде и в рамках полетов "Суперджета" в Архангельской области. Также деталь прошла испытания по забросу птиц, воды и на обрыв лопатки вентилятора и показала надежную работу в 150-часовом эксперименте, имитирующем длительную эксплуатацию.
"Двигатель подтвердил высокую надежность, безопасность и готовность к эксплуатации в самых сложных условиях. Это результат масштабной работы тысяч специалистов нашей двигателестроительной отрасли. В самое ближайшее время ожидаем выдачу сертификата типа на двигатель, что приблизит сертификацию импортозамещенного лайнера "Суперджет", — добавили в "Ростехе".
Завершающей проверкой стала имитация попадания самолета в облако града, которая прошла на стенде предприятия ОДК-Сатурн. Силовая установка сохранила устойчивость к внешним воздействиям и продолжила работу в штатном режиме, подчеркнули в госкорпорации.
"Сформированный в результате этой обширной работы пакет документов будет направлен на рассмотрение в Росавиацию. Мы ждем получения сертификата типа в скором времени", — цитирует пресс-служба слова директора по продажам ОДК Федора Миронова.
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой восемь тонн для пассажирского самолета Superjet-100 и самолета-амфибии Бе-200 создали с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий. В работе участвовали предприятия в контуре ОДК. Кроме того, активно применялся опыт создания двигателя ПД-14 для отечественных среднемагистральных самолетов.
Cамолет SJ-100 (Суперджет) - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Сертификацию импортозамещенного SJ-100 запланировали на июль 2026 года
20 марта, 12:04
 
Архангельская областьОбъединенная двигателестроительная корпорацияРостехФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)SJ-100Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Бе-200Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала