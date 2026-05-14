Сафонов надеется снова стать чемпионом Франции с "ПСЖ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матвей Сафонов заявил, что надеется выиграть с «ПСЖ» еще один чемпионат Франции.
- «ПСЖ» досрочно стал победителем чемпионата Франции после победы над «Лансом» со счетом 2:0.
- Сафонов стал первым российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский вратарь парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что надеется выиграть с командой еще один чемпионат Франции.
В среду "ПСЖ" на выезде обыграл "Ланс" (2:0) в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции и досрочно стал победителем турнира. Сафонов отразил восемь ударов в створ, проведя восьмой сухой матч в турнире сезона-2025/26, и был признан лучшим игроком встречи. В заключительном туре чемпионата Франции "ПСЖ" 17 мая на выезде встретится с "Парижем". 30 мая команда в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала".
"Вчера был мощный вечер. Матч против ближайшего конкурента, где было много борьбы, моментов и эмоций. Итог: победа, сухой матч и статуэтка игрока матча. Вдвойне приятно, что именно этой победой мы оформили чемпионство в Лиге 1. Для меня это уже второй трофей из двух возможных за время пребывания во Франции. Надеюсь, дальше будет только больше. Но сезон для нас еще не закончен. Впереди дерби против "Парижа", а затем подготовка и сам финал Лиги чемпионов. Сегодня порадуемся этому успеху, а уже завтра - полный фокус на оставшиеся матчи", - написал Сафонов в Telegram-канале.
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Вратарь перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл за французский клуб 14 матчей в чемпионате Франции. Данный трофей для россиянина стал седьмым за время выступления в составе парижского клуба. Ранее Сафонов вместе с "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции (2024/25), Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и обладателем Межконтинентального кубка.
