Сафонов: меня невозможно сравнивать с Яшиным

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что считает невозможным сравнение с советским вратарем и обладателем "Золотого мяча" Львом Яшиным.
В среду "ПСЖ" на выезде обыграл "Ланс" (2:0) и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов совершил восемь сейвов, проведя восьмой матч на ноль в чемпионате Франции сезона-2025/26. Всего "Ланс" нанес за матч 25 ударов по воротам. Россиянин был признан лучшим игроком встречи.
"Насчет сравнения с Яшиным: это все сказки какие-то. Думаю, что тут нет места таким сравнениям. Люди могут говорить что угодно, но я считаю, что сравнивать невозможно", - сказал Сафонов в интервью Okko.
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл за французский клуб 14 матчей в чемпионате Франции и в восьми из них сыграл на ноль.
Яшин - олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, лучший вратарь XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА), единственный вратарь в истории футбола, получивший "Золотой мяч" (1963). Всю карьеру он провел в московском "Динамо".