Сафонов: меня невозможно сравнивать с Яшиным

Выдающийся вратарь сборной команды СССР Лев Яшин защищает свои ворота в мачте группового турнира чемпионата мира между командами Италия - СССР, 1966 год

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что считает невозможным сравнение с советским вратарем и обладателем "Золотого мяча" Львом Яшиным.

В среду "ПСЖ" на выезде обыграл "Ланс" (2:0) и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов совершил восемь сейвов, проведя восьмой матч на ноль в чемпионате Франции сезона-2025/26. Всего "Ланс" нанес за матч 25 ударов по воротам. Россиянин был признан лучшим игроком встречи.

« "Насчет сравнения с Яшиным: это все сказки какие-то. Думаю, что тут нет места таким сравнениям. Люди могут говорить что угодно, но я считаю, что сравнивать невозможно", - сказал Сафонов в интервью Okko.

Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл за французский клуб 14 матчей в чемпионате Франции и в восьми из них сыграл на ноль.