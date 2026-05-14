"Воспользовался шансом": Сафонов рассказал о сейвах в матче с "Лансом"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский вратарь парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что ему повезло отразить восемь ударов и сыграть на ноль в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции против "Ланса".
13 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
29’ • Хвича Кварацхелия
90’ • Ibrahim Mbaye
(Дезире Дуэ)
«
"Самое главное для меня - сегодняшняя победа. Все остальное - бонус. Я не хочу выбирать какой-то один матч, все игроки команды провели великолепный сезон. Для нас еще ничего не закончилось, все завершится 30 мая. Это непростой путь, и мы предпочитаем оставаться сосредоточенными до самого финала. Никакого секрета нет: сегодня мне просто повезло. Если бы удары летели в другой угол, у меня не было бы возможности их отразить. Соперник дал мне шанс, и я им воспользовался", - приводит слова Сафонова Foot Mercato.
В заключительном туре чемпионата Франции "ПСЖ" 17 мая на выезде встретится с "Парижем". 30 мая команда в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". "ПСЖ" вышел в финал турнира второй раз кряду, "Арсенал" - второй раз в своей истории.
