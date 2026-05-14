Рейтинг@Mail.ru
"Воспользовался шансом": Сафонов рассказал о сейвах в матче с "Лансом" - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
02:12 14.05.2026 (обновлено: 11:33 14.05.2026)
"Воспользовался шансом": Сафонов рассказал о сейвах в матче с "Лансом"

Сафонов заявил, что ему повезло отразить восемь ударов в матче с "Лансом"

© Соцсети футболистаМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Соцсети футболиста
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Сафонов отразил восемь ударов в створ и был признан лучшим игроком матча против "Ланса".
  • Он заявил, что ему повезло отразить восемь ударов и сыграть на ноль.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский вратарь парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что ему повезло отразить восемь ударов и сыграть на ноль в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции против "Ланса".
В среду "ПСЖ" на выезде обыграл "Ланс" (2:0) и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов отразил восемь ударов в створ и был признан лучшим игроком матча.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
13 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Ланс
0 : 2
ПСЖ
29‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
90‎’‎ • Ibrahim Mbaye
(Дезире Дуэ)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Самое главное для меня - сегодняшняя победа. Все остальное - бонус. Я не хочу выбирать какой-то один матч, все игроки команды провели великолепный сезон. Для нас еще ничего не закончилось, все завершится 30 мая. Это непростой путь, и мы предпочитаем оставаться сосредоточенными до самого финала. Никакого секрета нет: сегодня мне просто повезло. Если бы удары летели в другой угол, у меня не было бы возможности их отразить. Соперник дал мне шанс, и я им воспользовался", - приводит слова Сафонова Foot Mercato.
В заключительном туре чемпионата Франции "ПСЖ" 17 мая на выезде встретится с "Парижем". 30 мая команда в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". "ПСЖ" вышел в финал турнира второй раз кряду, "Арсенал" - второй раз в своей истории.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Сафонов ответил на оскорбления фанатов "Ланса"
Вчера, 01:28
 
ФутболСпортФранцияБудапештМатвей СафоновЛансАрсенал (Лондон)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала