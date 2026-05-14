Сафонов ответил на оскорбления фанатов "Ланса"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский вратарь парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, комментируя оскорбления фанатов "Ланса" в свой адрес, заявил, что рад вызвать у них подобные эмоции.
"Матч был важен для нас, хотели именно сегодня закрыть все вопросы, было важно выиграть сегодня и показать, что мы чемпионы по праву. Видимо, хорошо, что я не до конца понимаю французский язык, я не понял, что мне кричали фанаты "Ланса". На меня это никак не действует, я делаю свою работу, и болельщики команды соперника будут недовольны, логично. Рад, что получилось вызвать у них такую бурную эмоцию, думаю, им понравился матч", - заявил Сафонов в интервью Okko.
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл за французский клуб 14 матчей в чемпионате Франции и в восьми из них сыграл на ноль.