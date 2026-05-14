Рейтинг@Mail.ru
Сафонов ответил на оскорбления фанатов "Ланса" - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:28 14.05.2026 (обновлено: 11:33 14.05.2026)
Сафонов ответил на оскорбления фанатов "Ланса"

Сафонов заявил, что рад вызвать у фанатов "Ланса" бурные эмоции

© Соцсети футболистаМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Соцсети футболиста
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский вратарь парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что рад вызвать у фанатов "Ланса" бурную реакцию на свое выступление.
  • Он отметил, что не до конца понимает французский язык и не понял, что кричали фанаты.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский вратарь парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, комментируя оскорбления фанатов "Ланса" в свой адрес, заявил, что рад вызвать у них подобные эмоции.
В среду "ПСЖ" на выезде обыграл "Ланс" (2:0) в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов отразил восемь ударов в створ и был признан лучшим игроком матча.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
13 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Ланс
0 : 2
ПСЖ
29‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
90‎’‎ • Ibrahim Mbaye
(Дезире Дуэ)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Матч был важен для нас, хотели именно сегодня закрыть все вопросы, было важно выиграть сегодня и показать, что мы чемпионы по праву. Видимо, хорошо, что я не до конца понимаю французский язык, я не понял, что мне кричали фанаты "Ланса". На меня это никак не действует, я делаю свою работу, и болельщики команды соперника будут недовольны, логично. Рад, что получилось вызвать у них такую бурную эмоцию, думаю, им понравился матч", - заявил Сафонов в интервью Okko.
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл за французский клуб 14 матчей в чемпионате Франции и в восьми из них сыграл на ноль.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Сафонов признан лучшим игроком чемпионского матча "ПСЖ"
Вчера, 00:36
 
ФутболСпортМатвей СафоновЛансПари Сен-Жермен (ПСЖ)Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала