Сафонов признан лучшим игроком чемпионского матча "ПСЖ"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский вратарь парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов признан лучшим игроком перенесенного матча 29-го тура чемпионата Франции против "Ланса", сообщается в аккаунте Лиги 1 в соцсети Х.
13 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
29’ • Хвича Кварацхелия
90’ • Ibrahim Mbaye
(Дезире Дуэ)
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл за французский клуб 15 матчей в чемпионате Франции.
Данный трофей для россиянина стал седьмым за время выступления в составе парижского клуба. Ранее Сафонов вместе с "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции (2024/25), Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и обладателем Межконтинентального кубка.
