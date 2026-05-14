ЕК может оштрафовать Румынию на 15 миллиардов евро за невыполнение реформ
17:51 14.05.2026
ЕК может оштрафовать Румынию на 15 миллиардов евро за невыполнение реформ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румыния может быть оштрафована Еврокомиссией на 15 миллиардов евро за невыполнение реформ и проектов в рамках Национальной программы восстановления и повышения устойчивости.
  • Из-за задержек в реализации реформ Румыния уже потеряла 458,7 миллиона евро от Еврокомиссии.
  • У Румынии осталось 38 невыполненных целей и этапов, связанных с реформами в рамках Национальной программы восстановления и повышения устойчивости, хотя план восстановления заканчивается через три месяца.
КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Румыния может быть оштрафована Еврокомиссией на 15 миллиардов евро из-за невыполнения реформ и проектов в рамках Национальной программой восстановления и повышения устойчивости (PNRR), сообщает телеканал Digi 24.
Министр европейских фондов Драгош Пыслару в начале мая заявил, что Румыния уже потеряла 458,7 миллиона евро от Еврокомиссии из-за задержек в реализации реформ.
"Из-за десятков невыполненных проектов и реформ государство может столкнуться со штрафами в размере до 15 миллиардов евро, в то время как сумма, которую оно еще может получить в рамках Национального плана восстановления и повышения устойчивости, составляет приблизительно 13 миллиардов евро", - сообщает телеканал.
Согласно данным министерства инвестиций и европейских фондов, у Румынии осталось 38 невыполненных целей и этапов, связанных с реформами в рамках Национальной программы восстановления и повышения устойчивости, хотя план восстановления заканчивается через три месяца.
Ранее премьер Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.
