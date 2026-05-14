Рубио рассказал о возможных направлениях сотрудничества с Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил о наличии нескольких уникальных направлений сотрудничества с Китаем, но отметил, что США пока не готовы объявить о них.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты видят несколько уникальных направлений сотрудничества с Китаем, но пока не готовы о них объявить.
Президент США Дональд Трамп в среду около 19.50 по местному времени (14.50 мск) прилетел в международный аэропорт "Шоуду", начав трехдневный государственный визит в Китай.
Это первый за девять лет визит американского лидера в КНР. Предыдущий визит Трампа в Китай состоялся 8-11 ноября 2017 года во время его первого срока, Джо Байден в период нахождения на посту президента США КНР не посещал.