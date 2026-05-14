Рубио рассказал о противоречиях между США и Китаем
04:40 14.05.2026
Рубио рассказал о противоречиях между США и Китаем

Рубио заявил о наличии значительных противоречий между США и Китаем

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил о наличии значительных противоречий между США и КНР.
  • Китайское МИД обозначило четыре "красные линии" для сохранения отношений с США: вопрос Тайваня, демократия и права человека, пути развития и политические системы, а также право Китая на развитие.
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на фоне визита американского президента Дональда Трампа в Пекин заявил о необходимости выстраивать взаимодействие с КНР с учетом "очень значительных" двусторонних разногласий.
"Нам (США и Китаю – ред.) придется регулировать эти двусторонние разногласия, поскольку они очень значительные", - сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Рубио назвал Китай главным вызовом США
Трамп находится в Китае, где в четверг и пятницу состоятся его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
Президент США перед вылетом заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он отмечал, что в ходе визита планирует провести длительные переговоры с китайским лидером по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, а также обсудить с ним вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия и вопросы энергетики.
При этом в китайском МИД отмечали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития. Посольство КНР в Вашингтоне называло четыре "красные линии", которые США не следует нарушать для сохранения отношений. Ими оказались вопрос Тайваня, демократия и права человека, пути развития и политические системы, а также право Китая на развитие.
