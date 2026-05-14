Рубио назвал Китай главным вызовом США

00:31 14.05.2026 (обновлено: 01:16 14.05.2026)
Рубио назвал Китай главным геополитическим вызовом США

Госсекретарь США Марко Рубио
  • Госсекретарь США Марко Рубио назвал Китай главным геополитическим вызовом для США.
  • Рубио подчеркнул, что отношения с Китаем требуют тщательного управления.
  • Рубио также назвал Китай большой и мощной страной, отметив, что есть некоторые области, в которых страны могут сотрудничать.
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал Китай главным геополитическим вызовом США.
"Это одновременно наш главный политический вызов с геополитической точки зрения, и это также самые важные для нас отношения, которыми нужно управлять", – сказал он в интервью Fox News.
Рубио также назвал Китай большой и мощной страной, отметив, что есть некоторые области, в которых страны могут сотрудничать.
При этом госсекретарь США допустил, что американские интересы могут идти вразрез с китайскими.
