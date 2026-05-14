Минобороны Литвы сообщило о приостановке ротации войск США в Европе
11:21 14.05.2026 (обновлено: 11:48 14.05.2026)
Минобороны Литвы сообщило о приостановке ротации войск США в Европе

Каунас: ротация войск США в Европе временно приостановлена

© U.S. Army photo by 1st Lt. Ellen C. Brabo, 2d Cavalry Regiment — Военная техника США в Германии
Военная техника США в Германии
© U.S. Army photo by 1st Lt. Ellen C. Brabo, 2d Cavalry Regiment
Военная техника США в Германии. Архивное фото
  • В Европе приостановили ротацию военнослужащих ВС США, сообщило Минобороны Литвы.
  • По данным Defense News, Вашингтон отменил планы по развертыванию в Польше более четырех тысяч человек.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Европе приостановили ротацию военнослужащих ВС США, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.
В среду издание Defense News сообщило со ссылкой на неназванного представителя американской армии, что Вашингтон отменил планы по развертыванию в Польше более четырех тысяч военных.
«
"Ротация была приостановлена ​​для оценки того, как США будут размещать свои силы в Европе. Пока что такая информация", — сказал Каунас в эфире радио LRT.
В последнее время американские власти все активнее критикуют НАТО и ставят вопрос о будущем альянса. Президент Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из него. Конфликт на Ближнем Востоке обострил ситуацию, поскольку союзники отказались помочь США в борьбе с Ираном.
В конце апреля глава Белого дома объявил о возможном сокращении военного контингента в ФРГ. Вскоре официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение вывести из страны пять тысяч военных в течение 6-12 месяцев.
Как писала Financial Times, Вашингтон также может не отправить в Германию батальон с дальнобойным оружием, речь в том числе идет о Tomahawk. Газета считает, что это нарушит военные планы Европы против России.
