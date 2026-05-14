МИД: Россия не будет мириться с отголосками неоколониальной политики Запада
14:19 14.05.2026 (обновлено: 14:30 14.05.2026)
МИД: Россия не будет мириться с отголосками неоколониальной политики Запада

Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не намерена мириться с отголосками неоколониальной политики Запада, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
  • Он отметил, что страны Глобального Юга стремятся укреплять свой суверенитет и решать региональные проблемы без внешнего вмешательства.
КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Россия не намерена мириться с отголосками неоколониальной политики Запада, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Запад продолжает диктовать свои условия в быстро меняющемся мире и смотреть свысока "из цветущего сада на джунгли", отметил он.
"Вот такую несправедливость мы все прекрасно ощущаем, и мы не готовы с этим мириться, не готовы с этим соглашаться. Потому что это отголоски некогда колониальной политики, сейчас мы это называем неоколониальной политикой Запада", - сказал он в ходе сессии на экономическом форуме в Казани.
Россия хочет жить и взаимодействовать совершенно на другой основе, отметил дипломат.
"Мы видим, что страны Глобального юга действительно хотят укреплять свой суверенитет, не быть подверженными каким-то вторичным санкциям, давлению, решать региональные проблемы без внешнего вмешательства, опираться на общую культурно-цивилизационную идентичность, наращивать свой голос в международных делах", - указал он.
Биричевский обратил внимание на особую актуальность в текущий момент идеи Большого евразийского партнерства. "Это такой гибкий, зонтичный формат, призванный объединить все многообразие евразийского сотрудничества.. Здесь нет нет жесткой бюрократии... У каждого остается выбор, к каким проектам присоединяться и в какой мере", - подчеркнул он
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" пройдет в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
