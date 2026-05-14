Генконсул заявил о росте числа разделяющих ценности России европейцев - РИА Новости, 14.05.2026
06:39 14.05.2026
Генконсул заявил о росте числа разделяющих ценности России европейцев

Попов: число европейцев, желающих переехать в Россию, растет

© Фото : МИД России
Генеральный консул Российской Федерации в Женеве Игорь Попов
Генеральный консул Российской Федерации в Женеве Игорь Попов - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото : МИД России
Генеральный консул Российской Федерации в Женеве Игорь Попов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число европейцев, разделяющих ценности России и обращающихся за визой для переезда в РФ, растет.
  • Среди обращающихся за визой — граждане средних лет, связанные с IT-индустрией и преподаванием языка, которые не согласны с происходящим в своих странах.
  • Консул отметил тенденцию роста числа обращений для оформления российского гражданства детям.
ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости. Число разделяющих ценности России европейцев, которые обращаются за визой для переезда в РФ, растет, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.
"В 2024 году, после указа в августе, было два человека, сразу оформивших себе этот статус. В 2025 году их уже было пять. Из них три швейцарца, один француз и один португалец, проживающие здесь. А в этом (2026 - ред.) году на данный момент у нас уже четыре обращения", - сказал он.
Как объяснил консул, за визой обращаются граждане средних лет.
"Они находятся в активном, рабочем возрасте. Это, как правило, люди, которые связаны с IT-индустрией, с преподаванием языка. И они мотивируют свои решения тем, что не согласны с происходящим, действительно не разделяют нравственные ценности в своей стране", - отметил Попов.
При этом консул указал и на тенденцию роста числа обращений для оформления российского гражданства детям. По его словам, люди хотят, чтобы их дети имели гражданство РФ, даже если находятся в смешанных браках и давно проживают на территории Швейцарии.
В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки. Согласно указу, они смогут получить разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства страны.
