Шойгу: Россия не отказывается от помощи с решением украинского конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования украинского конфликта, заявил Сергей Шойгу.
- Он отметил готовность Москвы к конструктивному посредничеству других государств.
- Заявление было сделано на встрече секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования украинского конфликта, в том числе от конструктивного посредничества других стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования конфликта, в том числе от конструктивного посредничества других государств", - сказал Шойгу на встрече секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.