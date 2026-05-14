В МИД высказались о кандидатуре на пост генсека ООН
00:22 14.05.2026 (обновлено: 00:31 14.05.2026)
В МИД высказались о кандидатуре на пост генсека ООН

Алимов: Россия не определилась с предпочтительным кандидатом на пост генсека ООН

Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия еще не определилась с предпочтительным кандидатом на пост генсека ООН, Москва сделает выбор и заявит публично позже, сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
В 2026 году должен быть избран новый генсек на смену уходящему с поста Антониу Гутеррешу.
"Пока Российская Федерация не высказывает официальных предпочтений в отношении того или иного кандидата. Мы следим за процессом: у нас еще есть достаточно времени. Мы не исключаем появления и новых кандидатов. Будем определяться с нашей поддержкой и публичным ее выражением на более позднем этапе", - сказал Алимов "Известиям".
