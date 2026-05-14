Онколог развеял миф о родинках и раке

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Повреждение родинки или большое количество новообразований на коже не вызывает рак, рассказал онколог Юсуповской больницы в Москве Георгий Зурабов.

По словам Зурабова, удаление новообразований безопасно и зачастую даже необходимо, однако вокруг родинок есть много мифов.

"Первое - если родинку травмировать, задеть, то сразу будет рак, она переродится. На самом деле это не является правдой. Второе - если их большое количество, то однозначно есть вероятность, что будет рак кожи - это тоже неправда", - сказал Зубаров информационному порталу РИАМО

Эксперт пояснил, что при большом количестве новообразований кожи вероятность статистически выше: чем их больше, тем выше риск, что какое-то может быть злокачественным. При этом многие доброкачественные новообразования выглядят не очень красиво, но ни внешний вид, ни наличие или отсутствие болевого синдрома никак не связаны с раком. Удаление родинок также не влечет никаких негативных последствий.