Краткий пересказ от РИА ИИ
- Повреждение родинки или большое количество новообразований на коже не вызывает рак, рассказал онколог Георгий Зурабов.
- При большом количестве новообразований кожи вероятность наличия злокачественного образования статистически выше, однако это не означает, что большое количество родинок однозначно приведет к раку кожи.
- Удаление как доброкачественных, так и злокачественных новообразований безопасно и зачастую необходимо.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Повреждение родинки или большое количество новообразований на коже не вызывает рак, рассказал онколог Юсуповской больницы в Москве Георгий Зурабов.
По словам Зурабова, удаление новообразований безопасно и зачастую даже необходимо, однако вокруг родинок есть много мифов.
Главный онколог Минздрава назвал первые признаки рака кожи
26 марта, 01:30
"Первое - если родинку травмировать, задеть, то сразу будет рак, она переродится. На самом деле это не является правдой. Второе - если их большое количество, то однозначно есть вероятность, что будет рак кожи - это тоже неправда", - сказал Зубаров информационному порталу РИАМО.
Эксперт пояснил, что при большом количестве новообразований кожи вероятность статистически выше: чем их больше, тем выше риск, что какое-то может быть злокачественным. При этом многие доброкачественные новообразования выглядят не очень красиво, но ни внешний вид, ни наличие или отсутствие болевого синдрома никак не связаны с раком. Удаление родинок также не влечет никаких негативных последствий.
"Можно удалять как доброкачественные, так и злокачественные образования, при этом злокачественные в обязательном порядке... Поэтому хирургическое вмешательство никак не влияет на развитие этих процессов", - заключил врач.
Врач назвала симптомы, при которых нужно обратиться к онкологу
19 февраля, 01:07