Обвиняемый во взятке экс-зампред правительства Подмосковья находится на СВО
07:24 14.05.2026
Обвиняемый во взятке экс-зампред правительства Подмосковья находится на СВО

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыИлья Бронштейн в суде
Илья Бронштейн в суде. Архивное фото
  • Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, обвиняемый в получении взятки, находится в зоне СВО.
  • Уголовное дело в отношении Ильи Бронштейна и другого фигуранта дела Михаила Мясникова выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с заключением контракта на военную службу в зоне СВО.
  • Другие фигуранты дела приговорены к лишению свободы на сроки до 8 лет 3 месяцев за взятки на общую сумму 45 миллионов рублей.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, обвиняемый в получении взятки, и еще один фигурант дела Михаил Мясников находятся в зоне СВО, расследование в отношении них приостановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"В отношении указанных лиц уголовные дела выделены в отдельное производство и приостановлены в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 238 УПК РФ в связи с заключением контракта (на военную службу в зоне СВО)", - сказали в пресс-службе.
Других фигурантов дела - бывшего ректора "Корпоративного университета развития образования" Андрея Лубского, директора ГКУ МО "Дирекция модернизации образования" Марию Потапову и ее заместителя Ивана Андреенко приговорили к лишению свободы на сроки до 8 лет 3 месяцев за взятки на общую сумму 45 миллионов рублей. Потаповой наказание отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
По данным прокуратуры, в 2023 году Бронштейн вступил в сговор с Лубским для получения взяток за заключение контрактов о поставке интерактивных панелей в школы Подмосковья.
