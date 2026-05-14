Обвиняемый во взятке экс-зампред правительства Подмосковья находится на СВО

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, обвиняемый в получении взятки, и еще один фигурант дела Михаил Мясников находятся в зоне СВО, расследование в отношении них приостановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"В отношении указанных лиц уголовные дела выделены в отдельное производство и приостановлены в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 238 УПК РФ в связи с заключением контракта (на военную службу в зоне СВО)", - сказали в пресс-службе.
Других фигурантов дела - бывшего ректора "Корпоративного университета развития образования" Андрея Лубского, директора ГКУ МО "Дирекция модернизации образования" Марию Потапову и ее заместителя Ивана Андреенко приговорили к лишению свободы на сроки до 8 лет 3 месяцев за взятки на общую сумму 45 миллионов рублей. Потаповой наказание отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
По данным прокуратуры, в 2023 году Бронштейн вступил в сговор с Лубским для получения взяток за заключение контрактов о поставке интерактивных панелей в школы Подмосковья.