Потребуются годы. Трамп оставил НАТО без ракет

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Раскол между США и союзниками ширится. От грозной риторики Вашингтон переходит к реальным действиям, а в Европе бьют тревогу. На что решился Белый дом и к чему это может привести — в материале РИА Новости.

Ком противоречий

Изменение политики Вашингтона в отношении НАТО просматривается все отчетливее. Дональд Трамп не раз говорил, что США вынуждены пересмотреть приоритеты. Прошлогодняя конференция по безопасности в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс отчитал партнеров, и вовсе стала холодным душем: по эту сторону Атлантики никто не был готов к тому, что главной угрозой для Европы США сочтут не Россию , а действия местных политических элит.

Еще заметнее противоречия стали на фоне стремления Трампа присоединить Гренландию . История хоть и закончилась ничем, но показала, как на деле может выглядеть политика "Америка прежде всего".

© AP Photo / Matthias Schrader Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

В ноябре прошлого года эта политика получила доктринальную основу. Смену приоритетов Вашингтон закрепил в Стратегии национальной безопасности. Администрация Трампа обозначила наднациональные европейские институты — в первую очередь ЕС — как инструменты подавления политической свободы и суверенитета. Именно из-за них государства на континенте теряют национальное самосознание, убеждены в Белом доме.

Последней каплей стало объявление Европы "одновременно мишенью и рассадником террористических угроз" в вышедшей в начале мая американской Стратегии по борьбе с терроризмом.

Урезают контингенты

От слов и рассуждений американцы перешли к делу: 1 мая стало известно, что Дональд Трамп распорядился вывести пять тысяч военных из Германии

"Это произошло спустя несколько дней после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал действия Трампа в отношении войны в Иране , отметив, что иранское руководство "унижает" США и что он не видит стратегии выхода США из конфликта. Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что эти комментарии неуместны и бесполезны, а Трамп "справедливо реагирует на эти контрпродуктивные замечания", — сообщила Wall Street Journal.

Всего в Германии свыше 38 тысяч американских военных — по этому показателю ФРГ на первом месте в Европе. Следующие — итальянцы, которые приютили 12,3 тысячи солдат и офицеров, третье место делят британцы и поляки — по десять тысяч. Всего на континенте, по данным Европейского командования США (EUCOM) за апрель 2025-го, насчитывается около 80 тысяч военных США. При этом за все время российской спецоперации этот показатель варьировался от 75 тысяч до 105 тысяч.

© AP Photo / Vadim Ghirda Учения НАТО. Архивное фото

"Решение принято после тщательного анализа структуры вооруженных сил Минобороны США в Европе. Мы ожидаем, что вывод войск будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев", — цитирует WSJ представителя Пентагона Шона Парнелла.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что речь идет о бригаде, которую Вашингтон разместил в Германии еще при Байдене.

При этом важно понимать: передислокация войск из Германии не означает, что они обязательно покинут Европу. В частности, сам Трамп отметил, что не исключает сценария, при котором эти военные окажутся в Польше. В Варшаве уже заявили о готовности их принять.

"Мы рассматриваем и предлагаем возможность размещения дополнительных сил США на нашей территории как вклад в укрепление восточного фланга НАТО. Польская сторона готова обеспечить необходимую инфраструктуру и финансовую поддержку для пребывания американских войск", — заявил РИА Новости представитель Министерства национальной обороны Республики Польши.

Он также отметил, что один американский солдат на территории страны обходится бюджету примерно в 15 тысяч долларов в год.

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas Mort Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше

Президент США неоднократно заявлял, что считает уместным сокращение американского военного присутствия в Европе. А также отмечал, что аналогичная судьба может ждать контингенты, размещенные в Италии Испании . Но воплотить такое намерение в жизнь будет сложно. Дело в том, что для Трампа это не первая подобная попытка. Как напоминает Bloomberg, в 2020-м он уже говорил, что хочет вывести войска из Германии, но тогда его решение заблокировал законодательный акт конгресса. Аналогичный сценарий его оппоненты могут реализовать и сейчас.

Топор войны

Однако есть опция, которой конгрессу будет помешать сложнее. Как сообщило издание Financial Times, Трамп собирается отменить запланированное размещение ракет Tomahawk в ФРГ. Позже эту информацию подтвердил и Мерц, подчеркнув, что решение не связано с его критикой в адрес США по поводу Ирана.

При этом в Берлине надеются, что вероятность появления "Томагавков" в Германии пока еще есть.

"Мы не говорим о бесповоротной отмене планов", — отметили в военном ведомстве страны.

Планы эти составлялись еще при Байдене, в 2024-м. Как отмечает издание, они предусматривали размещение батальона с "Томагавками" и гиперзвуковыми ракетами Dark Eagle (LRHW) на вооружении. Но Трамп никогда их не подтверждал.

Мерц, комментируя решение Вашингтона, отметил, что США столкнулись с серьезным дефицитом.

© Фото : US Army / Darrell Ames Транспортно-пусковая установка MRC Typhon для ракет Standard SM-6 и Tomahawk

"У американцев сейчас недостаточно вооружений. Объективно говоря, практически нет возможности поставок подобных систем", — сказал он.

Подобная точка зрения не лишена логики. По данным Washington Post, ссылающейся на источники в Пентагоне, только за первые четыре недели войны с Ираном США израсходовали более 850 ракет этого типа — почти четверть от всех запасов. Стоимость каждой — около 3,6 миллиона долларов, а прошлогодний военный бюджет включал заказ всего на 57 единиц.

Эксперты считают, что одними деньгами эту проблему не решить.

"Есть огромная разница между тем, что министерство ожидает в годовом исчислении, и тем, что промышленность способна произвести с учетом существующих цепочек поставок и производственных мощностей", — приводит издание Breaking Defense слова Карлтона Хэлига из Центра новой американской безопасности.

В поисках альтернатив

Но европейцам от этого не легче.

"В настоящее время в Европе нет доступных наземных систем большой дальности. Великобритания располагает подводными ракетами Tomahawk с дальностью действия 1600 километров, а Франция разместила на подводных лодках крылатую ракету собственного производства с дальностью действия в тысячу километров", — отмечает Financial Times.

Также известно о закупках Tomahawk морского базирования для ВМС Нидерландов — сделку оформили еще в прошлом году, но Амстердам пока так и не получил эти вооружения, причем поставки, как пишут СМИ, задерживаются.

У Европы есть собственное ракетное производство, но там не делают наземные системы подобной дальности. В 2024-м Германия, Франция, Польша и Италия запустили совместный проект Elsa по созданию сразу нескольких видов оружия этого класса с радиусом действия более двух тысяч километров. К этим странам присоединились Швеция и Британия. Однако разработки находятся на ранних стадиях и будут готовы не раньше 2030-х, отмечает FT.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступает во время визита в Киев

Еще один доступный вариант — модернизация французских морских ракет MdCN.

Также издание напоминает о компании Destinus, которая активно сотрудничает с Украиной и производит около двух тысяч крылатых ракет для Европы. Недавно она испытала ракетный комплекс Ruta Block 2 дальностью поражения свыше 700 километров и боевой частью в 250 килограммов. Но это все еще существенно меньше, чем у "Томагавков".

Наконец, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин будет рассчитывать на "украинские ноу-хау" для обеспечения пробелов. Речь, в том числе, может идти о ракете "Фламинго", заявленная дальность которой — три тысячи километров.