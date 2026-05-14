Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Воронежом

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Несколько БПЛА уничтожены над Воронежем, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
