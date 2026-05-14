Чемезов в кругу машиностроителей предложил тост за Путина
18:44 14.05.2026
Чемезов в кругу машиностроителей предложил тост за Путина

Чемезов в кулуарах съезда Союза машиностроителей России предложил тост за Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на X съезде Союза машиностроителей России
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на X съезде Союза машиностроителей России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил тост за Владимира Путина.
  • Тост был предложен в кулуарах 10-го съезда Союза машиностроителей России.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в кулуарах 10-го съезда Союза машиностроителей России предложил присутствующим тост за президента РФ Владимира Путина.
"За президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на счет три - три", - заявил Чемезов на видео с канала в "Макс" "Юнашев Live".
Под троекратное "ура" присутствующие чокнулись бокалами вместе с главой госкорпорации, стоявшего с Золотой Звездой Героя России на лацкане пиджака.
Юбилейный 10-й съезд Союза машиностроителей России проходит в национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.
