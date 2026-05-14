Путин отметил, что с Союзом машиностроителей приятно иметь дело

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к съезду Союза машиностроителей России отметив, что приятно иметь дело с людьми, которые занимаются конкретной работой.

"Конечно, в современной жизни, в современной экономике все важно - и услуги важны, и финансовые операции, бумаги. Но все-таки приятно иметь дело с людьми, которые занимаются конкретной работой", - сказал Путин.