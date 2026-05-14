Предприятия ОПК уверенно выполняют гособоронзаказ, заявил Путин

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с началом специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особые слова благодарности коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса, о котором здесь уже упоминалось. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции, смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанной на основе современного боевого опыта", - сказал российский лидер на съезде Союза машиностроителей России.
Юбилейный 10-й съезд Союза машиностроителей России проходит в национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.