Предприятия ОПК уверенно выполняют гособоронзаказ, заявил Путин

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с началом специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин.

Юбилейный 10-й съезд Союза машиностроителей России проходит в национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.