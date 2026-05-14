Эксперт рассказала, может ли ИИ заменить психотерапию

Краткий пересказ от РИА ИИ Искусственный интеллект может оказать психологическую поддержку, но не заменит полноценную терапию, рассказала основательница школы нейросетей Ксения Баранова.

ИИ способен помочь сформулировать тревогу, структурировать мысли и объяснить, как работает когнитивно-поведенческая терапия, но у него есть ограничения, например, отсутствие памяти о предыдущих сессиях и неспособность считывать невербальные сигналы.

При наличии суицидальных мыслей, тяжелой хронической депрессии и других подобных состояний полагаться на искусственный интеллект опасно.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект может оказать психологическую поддержку и поможет совладать с эмоциями, но не заменит полноценную терапию, рассказала основательница школы нейросетей Ксения Баранова.

Как отмечает Баранова, ИИ способен поддержать человека в моменты, когда связаться с психологом невозможно. Он также может стать колоссальной ценностью для тех, кто никогда не обращался к психологам или психотерапевтам.

"Они могут помочь сформулировать тревогу, структурировать мысли, могут объяснить простым языком, что сейчас у вас тревожное состояние, или могут... объяснить, как работает когнитивно-поведенческая терапия, например. ... Эффект есть, но он не равен терапии", - сказала эксперт "Газете.Ru"

При этом она отметила, что ИИ не помнит содержание предыдущих сессий, не считывает невербальные сигналы, а также может поддержать деструктивные тезисы. Нейросеть не способна поставить диагноз и не несет юридической ответственности, однако общение с ней может стать первым шагом к получению профессиональной помощи.

При наличии суицидальных мыслей, тяжелой хронической депрессии и других подобных состояний полагаться на искусственный интеллект опасно, добавила Баранова.