Эксперт рассказала, может ли ИИ заменить психотерапию
16:49 14.05.2026
Эксперт рассказала, может ли ИИ заменить психотерапию

Женщина на приеме у психолога
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Искусственный интеллект может оказать психологическую поддержку, но не заменит полноценную терапию, рассказала основательница школы нейросетей Ксения Баранова.
  • ИИ способен помочь сформулировать тревогу, структурировать мысли и объяснить, как работает когнитивно-поведенческая терапия, но у него есть ограничения, например, отсутствие памяти о предыдущих сессиях и неспособность считывать невербальные сигналы.
  • При наличии суицидальных мыслей, тяжелой хронической депрессии и других подобных состояний полагаться на искусственный интеллект опасно.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект может оказать психологическую поддержку и поможет совладать с эмоциями, но не заменит полноценную терапию, рассказала основательница школы нейросетей Ксения Баранова.
Как отмечает Баранова, ИИ способен поддержать человека в моменты, когда связаться с психологом невозможно. Он также может стать колоссальной ценностью для тех, кто никогда не обращался к психологам или психотерапевтам.
"Они могут помочь сформулировать тревогу, структурировать мысли, могут объяснить простым языком, что сейчас у вас тревожное состояние, или могут... объяснить, как работает когнитивно-поведенческая терапия, например. ... Эффект есть, но он не равен терапии", - сказала эксперт "Газете.Ru".
При этом она отметила, что ИИ не помнит содержание предыдущих сессий, не считывает невербальные сигналы, а также может поддержать деструктивные тезисы. Нейросеть не способна поставить диагноз и не несет юридической ответственности, однако общение с ней может стать первым шагом к получению профессиональной помощи.
При наличии суицидальных мыслей, тяжелой хронической депрессии и других подобных состояний полагаться на искусственный интеллект опасно, добавила Баранова.
"Самая продуктивная гибридная модель - когда технология работает не вместо человека, а вместе с ним. Персонально обученный ИИ может быть доступной поддержкой в сложный момент между сессиями с живым психологом", - заключила эксперт.
