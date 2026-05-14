Путин отметил потенциал промышленности для обеспечения обороноспособности

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. У российской промышленности и науки огромный потенциал для развития и обеспечения обороноспособности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нашей промышленности, науки, образования огромный потенциал, прочная основа для нашего суверенного развития, для качественного экономического роста, формирования экономики предложения и современных рабочих мест, для обеспечения обороноспособности страны, наращивания высокотехнологичного экспорта", - сказал Путин на съезде Союза машиностроителей России.
Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.