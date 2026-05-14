11:45 14.05.2026
Актер Сергей Проханов опроверг сообщения о госпитализации

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России Сергей Проханов опроверг сообщения о своей госпитализации.
  • Проханов заявил, что ему просто сделали два укола для блокады.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Народный артист России Сергей Проханов опроверг сообщения о том, что его якобы госпитализировали из-за болей в спине.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Проханова якобы экстренно госпитализировали в спинальный нейрохирургический центр из-за невыносимых болей в спине, а врачи диагностировали у него сужение позвоночного канала из-за износа и рекомендовали отказаться от нагрузок.
"Чушь! Я даже в больнице-то не был. Если всем интересно, то мне просто сделали два укола, чтобы поставить блокаду", - сказал РИА Новости актер.
Сергей Проханов - российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и основатель московского "Театра Луны". Наибольшую всесоюзную известность ему принесла главная роль Кеши Четвергова в комедии "Усатый нянь". В 2005 году был удостоен звания Народного артиста РФ.
