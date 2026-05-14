Актер Сергей Проханов опроверг сообщения о госпитализации

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Народный артист России Сергей Проханов опроверг сообщения о том, что его якобы госпитализировали из-за болей в спине.

"Чушь! Я даже в больнице-то не был. Если всем интересно, то мне просто сделали два укола, чтобы поставить блокаду", - сказал РИА Новости актер.