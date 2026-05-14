Жителю Красноярского края вынесли приговор за попытку заживо сжечь людей

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 14 мая – РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя красноярской Балахты, который, не простив расставания, пытался заживо сжечь сожительницу и ее дочь-подростка, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, вечером 1 февраля 2025 года фигурант в ходе телефонной переписки поругался с бывшей сожительницей. Желая отомстить, мужчина решил поджечь дом в поселке Балахта на юге региона, где женщина проживала со своей дочерью.

Ночью он облил бензином и поджег входную дверь, а также окно спальни, чтобы потерпевшие не могли спастись. После возникновения сильного пожара и задымления мужчина скрылся с места преступления. Потерпевшие смогли выбраться из горящего дома через окно детской комнаты.

« "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении