Жителю Красноярского края вынесли приговор за попытку заживо сжечь людей
10:39 14.05.2026
Жителю Красноярского края вынесли приговор за попытку заживо сжечь людей

Жителю Красноярского края дали 9 лет за попытку заживо сжечь сожительницу и дочь

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 мая – РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя красноярской Балахты, который, не простив расставания, пытался заживо сжечь сожительницу и ее дочь-подростка, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, вечером 1 февраля 2025 года фигурант в ходе телефонной переписки поругался с бывшей сожительницей. Желая отомстить, мужчина решил поджечь дом в поселке Балахта на юге региона, где женщина проживала со своей дочерью.
Ночью он облил бензином и поджег входную дверь, а также окно спальни, чтобы потерпевшие не могли спастись. После возникновения сильного пожара и задымления мужчина скрылся с места преступления. Потерпевшие смогли выбраться из горящего дома через окно детской комнаты.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
В прокуратуре региона добавили, что поджигатель ушел с места преступления, не пытаясь помочь, не вызывая пожарных и не оглядываясь назад. В суде он утверждал, что хотел лишь напугать бывшую сожительницу.
