СМИ: в России зафиксировали снижение доли православных

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. За 15 лет доля православных россиян снизилась в 1,2 раза, пишет газета За 15 лет доля православных россиян снизилась в 1,2 раза, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

"Подавляющее большинство россиян (65 процентов) считают себя православными. Не относит себя к какому-либо вероисповеданию почти каждый шестой респондент (16 процентов). Атеистов среди населения оказалось лишь шесть процентов... К исламу отнесли себя девять процентов опрошенных, к другим вероисповеданиям — три процента. Затруднились дать ответ один процент россиян", — приводятся в статье данные опроса.

При этом отмечается, что нынешняя картина существенно изменилась по сравнению с результатами более ранних опросов. Так, по данным исследования в 2011 году православными себя назвали 78 процентов респондентов, а атеистов — лишь два.