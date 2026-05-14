07:55 14.05.2026 (обновлено: 07:56 14.05.2026)
СМИ: в России зафиксировали снижение доли православных

"Ведомости": за 15 лет доля православных россиян снизилась в 1,2 раза

Прихожане во время праздничного пасхального богослужения в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. За 15 лет доля православных россиян снизилась в 1,2 раза, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
"Подавляющее большинство россиян (65 процентов) считают себя православными. Не относит себя к какому-либо вероисповеданию почти каждый шестой респондент (16 процентов). Атеистов среди населения оказалось лишь шесть процентов... К исламу отнесли себя девять процентов опрошенных, к другим вероисповеданиям — три процента. Затруднились дать ответ один процент россиян", — приводятся в статье данные опроса.
При этом отмечается, что нынешняя картина существенно изменилась по сравнению с результатами более ранних опросов. Так, по данным исследования в 2011 году православными себя назвали 78 процентов респондентов, а атеистов — лишь два.
Как уточняется, уже в 2020 году православными себя назвали уже 67 процентов против семи процентов атеистов.
