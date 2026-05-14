Рейтинг@Mail.ru
В соцотделе РПЦ рассказали, какой иконе молятся в борьбе с пьянством - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
03:22 14.05.2026
В соцотделе РПЦ рассказали, какой иконе молятся в борьбе с пьянством

Россияне чаще обращаются о борьбе с пьянством иконе "Неупиваемая чаша"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИкона "Неупиваемая чаша"
Икона Неупиваемая чаша - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Икона "Неупиваемая чаша". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верующие чаще всего обращаются к образу Божией Матери "Неупиваемая чаша" в молитве о помощи с избавлением от алкоголизма и наркомании.
  • Недавно была написана новая икона "Святые покровители трезвости", на которой в окружении 80 святых изображена икона "Неупиваемая чаша".
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Верующие чаще всего обращаются к образу Божией Матери "Неупиваемая чаша" в молитве о помощи с избавлением от алкоголизма и наркомании, рассказал РИА Новости руководитель направления помощи алкоголезависимым Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Валерий Доронкин.
"Неупиваемая чаша" – одна из самых распространенных икон в России, она есть в каждом храме, потому что пьянство – это очень большая наша болезнь. Во многих семьях, где есть эта проблема, есть эта иконка – хотя бы в виде календарика", – рассказал он РИА Новости.
Дегустация вина на первом Российском винодельческом форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
В РПЦ рассказали, можно ли алкоголь в пост
29 марта, 04:04
Недавно, добавил Доронкин, была написана новая икона: "Святые покровители трезвости".
"На ней – порядка 80 новомучеников, которые помогали людям избавляться от пьянства. В центре этой иконы в окружении 80 святых написана икона "Неупиваемая чаша". Она всегда была центром молитвы Божией Матери, и на иконе покровителей трезвости она – в самом центре", – сказал представитель соцотдела РПЦ.
Среди тех, кто изображен на этой иконе – священномученик митрополит Владимир (Богоявленский), который возглавил одно из многочисленных трезвеннических движений в начале ХХ века, пояснил Доронкин.
"В начале ХХ века до революции в России было множество обществ трезвости. Членами этих обществ было порядка полумиллиона граждан. Большое количество епископов и священников создавали эти общества, их возглавляли. Многие из них давали в качестве примера трезвого образа жизни обет трезвости", – сказал он.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Прихожане на богослужении в церкви Покрова на Нерли во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В РПЦ рассказали, боятся ли христиане числа 666
22 апреля, 03:12
Праздник образа Богородицы "Неупиваемая чаша" отмечается Русской православной церковью 18 мая.
"Неупиваемая чаша" из серпуховского Владычного Введенского женского монастыря, стала широко почитаться в XIX веке. По изданному в 1912 году рассказу монахини этого монастыря, икона и старец Варлаам Серпуховской в 1878 году являлись во сне страдавшему алкоголизмом отставному солдату, у которого отнялись ноги.
Во время паломничества к иконе солдату стало лучше. А в монастыре он, согласно рассказу, излечился от недуга.
Кладбище - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Епископ призвал россиян не приносить на могилы алкоголь и сигареты
18 апреля, 03:27
 
РелигияРоссияРусская православная церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала