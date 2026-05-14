В соцотделе РПЦ рассказали, какой иконе молятся в борьбе с пьянством

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Верующие чаще всего обращаются к образу Божией Матери "Неупиваемая чаша" в молитве о помощи с избавлением от алкоголизма и наркомании, рассказал РИА Новости руководитель направления помощи алкоголезависимым Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Валерий Доронкин.

"Неупиваемая чаша" – одна из самых распространенных икон в России, она есть в каждом храме, потому что пьянство – это очень большая наша болезнь. Во многих семьях, где есть эта проблема, есть эта иконка – хотя бы в виде календарика", – рассказал он РИА Новости.

Недавно, добавил Доронкин, была написана новая икона: "Святые покровители трезвости".

"На ней – порядка 80 новомучеников, которые помогали людям избавляться от пьянства. В центре этой иконы в окружении 80 святых написана икона "Неупиваемая чаша". Она всегда была центром молитвы Божией Матери, и на иконе покровителей трезвости она – в самом центре", – сказал представитель соцотдела РПЦ

Среди тех, кто изображен на этой иконе – священномученик митрополит Владимир (Богоявленский), который возглавил одно из многочисленных трезвеннических движений в начале ХХ века, пояснил Доронкин.

"В начале ХХ века до революции в России было множество обществ трезвости. Членами этих обществ было порядка полумиллиона граждан. Большое количество епископов и священников создавали эти общества, их возглавляли. Многие из них давали в качестве примера трезвого образа жизни обет трезвости", – сказал он.

Праздник образа Богородицы "Неупиваемая чаша" отмечается Русской православной церковью 18 мая.

"Неупиваемая чаша" из серпуховского Владычного Введенского женского монастыря, стала широко почитаться в XIX веке. По изданному в 1912 году рассказу монахини этого монастыря, икона и старец Варлаам Серпуховской в 1878 году являлись во сне страдавшему алкоголизмом отставному солдату, у которого отнялись ноги.