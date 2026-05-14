Правительство поможет с восстановлением дорог от паводков в Забайкалье - РИА Новости, 14.05.2026
14:01 14.05.2026 (обновлено: 14:09 14.05.2026)
Правительство поможет с восстановлением дорог от паводков в Забайкалье

Кабмин выделит 1,8 млрд руб на восстановление дорог от паводков в 3 регионах РФ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 14 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство выделит около 1,8 миллиарда рублей на восстановление дорог после паводков.
  • Средства направят в Омскую, Оренбургскую области и Забайкальский край.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство выделит около 1,8 миллиарда рублей на восстановление дорог после паводков в Забайкалье, Омской и Оренбургской областях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Речь идет об Омской, об Оренбургской областях и Забайкальском крае. Ранее были направлены ресурсы на компенсацию их расходов, на выплаты для восстановления или ремонта жилья. Теперь надо привести в порядок участки автомобильных дорог, которые пострадали от подъема воды... Выделим на эти цели около 1,8 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.
