Правительство поможет с восстановлением дорог от паводков в Забайкалье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство выделит около 1,8 миллиарда рублей на восстановление дорог после паводков.
- Средства направят в Омскую, Оренбургскую области и Забайкальский край.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство выделит около 1,8 миллиарда рублей на восстановление дорог после паводков в Забайкалье, Омской и Оренбургской областях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Речь идет об Омской, об Оренбургской областях и Забайкальском крае. Ранее были направлены ресурсы на компенсацию их расходов, на выплаты для восстановления или ремонта жилья. Теперь надо привести в порядок участки автомобильных дорог, которые пострадали от подъема воды... Выделим на эти цели около 1,8 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.