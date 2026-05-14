18:51 14.05.2026
Посольство во Франции следит за ситуацией вокруг лайнера Ambition

Круизный лайнер Ambition в порту Бордо во Франции. Архивное фото
  • Посольство во Франции следит за ситуацией вокруг круизного лайнера Ambition в порту Бордо, где произошла вспышка гастроэнтерита.
  • На лайнере зафиксировали 49 случаев гастроэнтерита, в связи с чем 1,7 тысячи человек на борту были помещены на карантин.
ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Посольство РФ во Франции внимательно следит за ситуацией вокруг лайнера Ambition, где произошла вспышка гастроэнтерита, сообщили РИА Новости в посольстве.
"Внимательно следим за развитием ситуации с круизным лайнером Ambition, находящимся в порту французского Бордо", - сообщили в посольстве.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что мужчина скончался на круизном лайнере во Франции, предположительно, из-за гастроэнтерита. В связи с этим 1,7 тысячи человек на борту были помещены на карантин. В британской круизной компании Ambassador Cruise Line сообщили РИА Новости, что на лайнере Ambition зафиксировано 49 случаев гастроэнтерита, в том числе у одного члена экипажа.
Посольство запросило данные о наличии россиян на лайнере Ambition
